Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi yakınlarında, Halfeti yolunda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kazada ağır yaralanan 67 yaşındaki Zemzama Sever, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza, hafta sonu gezisi için Diyarbakır'dan Halfeti'ye gidenlerin bulunduğu 07 BJZ 451 plakalı otomobile, Birecik ilçesi otoban bağlantı yoluna çıktığı sırada 61 VS 420 plakalı Mercedes Vito marka ticari aracın yandan çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza yerinde Güneş Seydi ile Zeynep Ecrin Seydi hayatını kaybederken, yaralanan 8 kişi ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi ve Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan 67 yaşındaki Zemzama Sever de yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 7 kişinin hastanelerde tedavileri devam ediyor.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.