İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüpheli kişilerin banka hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş, Ersin Gökgün ve Özgür Ömer Güner'in emniyetteki ifade ve diğer işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından 10 şüpheli, hakim karşısına çıkarılmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında yer alan iddialarla ilgili adli süreç devam ediyor. Gözaltı ve sevk işlemleri, suçluluğun kesinleştiği anlamına gelmeyip yargılama süreci sonucunda hukuki değerlendirme yapılacak.