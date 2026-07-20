İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'nde gerçekleştirildiği öne sürülen ihale usulsüzlüğü, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturma dosyasında yer alan şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık beyanları ve gizli tanık anlatımları doğrultusunda yapılan incelemelerde, belediye tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde hukuka aykırı işlemler yapıldığı iddiaları araştırılıyor.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, ihaleleri kazanan bazı firmalar ile teklif veren diğer firmaların belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu, belediyeyle iş yapan bazı firmalardan "komisyon" adı altında usulsüz para alındığı iddiaları da dosyada yer aldı.

Soruşturma kapsamında ayrıca, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet'in ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirleme işlemlerinde doğrudan bağlantısının bulunduğu ve süreçleri yönettiği de iddialar arasında gösterildi.

Başsavcılığın talimatıyla "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Rüşvet" ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçlamaları kapsamında İzmit merkezli operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde İstanbul, Ankara, Antalya ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 31 kişi arasında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet, Bekaş Genel Müdürü Ömer Akın, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Özel Kalem Nusret Ömürhan Yılmaz, Avukat Selin Evren Özoğlu ile belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan yöneticiler ve ihalelere katılan bazı şirket yetkilileri de bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada dijital materyallerin incelenmesi ve şüphelilere yönelik adli işlemler sürüyor. Soruşturma kapsamında yer alan iddialarla ilgili adli süreç devam ediyor.