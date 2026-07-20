Adıyaman Öğretmenevi'nde konaklayan bir kişi, kaldığı binanın 4. katında atlama girişiminde bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucunda kişi bulunduğu yerden güvenli şekilde indirildi.

Olay, Eskisaray Mahallesi'nde, 1 nolu Sağlık ocağı civarında bulunan Adıyaman Öğretmenevi'nde meydana geldi. Binada konaklayan K.D., henüz bilinmeyen bir nedenle 4. katta bulunduğu noktadan atlama girişiminde bulundu.

Durumu fark eden görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucunda K.D. bulunduğu yerden güvenli şekilde indirildi. Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesinin ardından K.D., işlemler için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Haber: Adıyamanlılar Net