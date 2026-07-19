Adıyaman'da haşereyle mücadele kapsamında yapılan ilaçlama sırasında ilaçtan etkilendiği öne sürülen 26 tarım işçisi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük de hastaneye giderek vatandaşları ziyaret etti.

Olay, merkeze bağlı Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Haşereyle mücadele kapsamında yapılan ilaçlama sırasında arazide çalışan 26 tarım işçisi, iddiaya göre kullanılan ilaçtan etkilendi.

Fenalaşan işçiler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 26 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve doktorlardan sağlık durumları hakkında bilgi aldı.