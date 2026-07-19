Adıyaman ile Şanlıurfa il sınırındaki Fırat Nehri'nde su seviyesinin aniden yükselmesi üzerine nehir kenarında mahsur kalan 26 kişi, ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda güvenli şekilde kurtarıldı. Piknik yapmak için bölgeye gelen vatandaşlar, yükselen su nedeniyle kıyıya dönemeyince yardım talebinde bulundu.

Olay, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki Damlıca köyü yakınlarında meydana geldi. Fırat Nehri kıyısında bulunan vatandaşlar, Atatürk Barajı'ndan bırakılan suyun ardından nehir seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı.

Yardım çağrısı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, polis dalgıç ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yapılan çalışmanın ardından mahsur kalan 26 kişi bulundukları yerden alınarak güvenli şekilde kıyıya ulaştırıldı.