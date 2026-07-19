Milliyetçi Hareket Partisi Kahta İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi, yoğun katılım ve geniş bir araç konvoyuyla gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen kongrede Haşim Turan delegelerin oylarıyla MHP Kahta İlçe Başkanı seçildi. Siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katıldığı kongrede birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken, konuşmalarda teşkilat çalışmaları, Cumhur İttifakı ve "Terörsüz Türkiye" vizyonuna ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

DİVAN BAŞKANLIĞINI SELÇUK ASLANCAN YAPTI

Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe başkanları, partililer, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Divan Başkanlığı'nı MHP Merkez İlçe Başkanı Av. Selçuk Aslancan'ın yaptığı kongre, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongrede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği mektup okundu. Divan Başkanı Selçuk Aslancan'ın açılış konuşmasının ardından MHP Kahta İlçe Başkanı Haşim Turan ve MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat partililere hitap etti.

'BENİ GENEL MERKEZİMİZE ÖNEREN ALİ ÖNAT BAŞKANIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

MHP Kahta İlçe Başkanı seçilen Haşim Turan, konuşmasına katılımcılara teşekkür ederek başladı. Turan, konuşma hazırlamadığını ve doğal konuşacağını belirterek, kendisine destek veren teşkilat mensuplarına, muhtarlara ve partililere teşekkür etti.

Turan, 'Hepiniz hoş geldiniz. Mikrofona alışık değilim. Konuşma da hazırlamadım. Ben doğalım. Öncelikle divana hoş geldiniz diyorum. İl başkanıma ve ilçe başkanıma, değerli belediye başkan vekilimiz Enver Başkanımıza, ziraat odası başkanımıza, il encümenlerimize, ilçe encümenlerimize, ilçemiz dışından gelen yol arkadaşlarımıza, ülküdaşlarımıza, ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum' dedi.

Kongrede kendisine verilen destekten dolayı memnuniyetini dile getiren Turan, özellikle MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat'a teşekkür etti.

Turan, 'Bugün yanımda olan bütün arkadaşlara buradan teşekkür ediyorum. Beni genel merkezimize öneren Ali Önat Başkanıma teşekkür ediyorum. Burada bana destek veren bütün köy muhtarlarına çok çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

'LİDERİMİZİ MAHCUP ETMEYECEĞİZ'

Haşim Turan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çizgisinde hareket edeceklerini belirterek, Cumhur İttifakı'nın yanında duracaklarını söyledi.

Turan, 'İnşallah biz genel merkezimizi, liderimizi, bilge liderimizi mahcup etmeyeceğiz. Liderimizin durduğu yerde duracağız. Cumhur İttifakı'nın yanında dimdik, onun durduğu yerde duracağız' dedi.

'ALİ BAŞKAN'LA SONUNA KADAR VARIM'

Siyaset yapmayı daha önce düşünmediğini ancak Ali Önat'la tanışmasının ardından bu yola çıktığını belirten Turan, Önat'ın dostluğu, arkadaşlığı ve mertliğinin kendisini etkilediğini söyledi.

Turan, 'Ali Başkan'la daha ileriye gideceğimize inandığım için bugün buradayım. Yoksa siyaset yapmayı düşünmüyordum. Öyle bir şeyim yoktu. Ali Başkan'la tanıştım. Tanışmamız bir senedir. Ali Başkan benim Fahri köylümdür. Ben Ali Başkan'ın dostluğu, arkadaşlığı, mertliği beni bu yola getirdi' diye konuştu.

'DÜN DE BURADAYDIM, BUGÜN DE BURADAYIM'

MHP geleneği içinde uzun yıllardır yer aldığını belirten Turan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

'Ben bugün buradayım. Dün de buradaydım. Yeni değilim. 93'te, yaşım 17 iken buradaydım. Yaşım 50, yine buradayım. Ali Başkan'la varım sonuna kadar.'

ALİ ÖNAT: TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇAĞRISININ ETE KEMİĞE BÜRÜNMÜŞ HALİ BUGÜN KAHTA'DADIR

MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat ise konuşmasına kongreye katılanları selamlayarak başladı. Kahta İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi'nin hayırlı olmasını dileyen Önat, MHP'nin yalnızca bir siyasi parti değil, bir dava hareketi olduğunu vurguladı.

Önat, 'Kıymetli protokol üyelerimiz, kıymetli beyefendiler, hanımefendiler, sayın divanımız; öncelikle hepinizi Cenab-ı Allah'ın selamıyla selamlıyor, hepinize saygılar sunuyorum. Kahta İlçe Başkanlığımızın 15. Olağan Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz' dedi.

'MHP BİR PARTİNİN ÖTESİNDE DAVADIR'

MHP'nin 1969 yılından bu yana bir dava hareketi olarak yol yürüdüğünü belirten Önat, merhum Alparslan Türkeş'i ve ülkücü hareketin mücadele tarihini hatırlattı.

Önat, 'Milliyetçi Hareket Partisi aslında bir partinin ötesinde bir davadır. Ne davasıdır? Allah davasıdır, Muhammed davasıdır, vatan davasıdır, millet davasıdır' ifadelerini kullandı. Partinin kurucusu Alparslan Türkeş'in teşkilatlanma sürecinde önemli mücadeleler verdiğini belirten Önat, ülkücü hareketin komünizmle mücadele döneminde ağır bedeller ödediğini söyledi.

'TEVFİK SEÇİLMİŞ'İ RAHMETLE ANIYORUZ'

Önat, konuşmasında Kahtalı ülkücü şehit Tevfik Seçilmiş'i de andı.

'Merhum Başbuğumuz partimizi kurmuş, teşkilatlanma çalışmalarına başlamış fakat dönemin getirdiği bazı zorluklarla karşılaşmıştır. O dönemde komünizm tehlikesiyle mücadele etmek durumunda kalmışlardır. Verdikleri o şanlı mücadelenin neticesinde binlerce ülkücü ağabeyimiz şehadete yürümüştür. Onlardan bir tanesi de sizlerin, bizlerin Kahtalı hemşerimiz merhum Tevfik Seçilmiş'tir. Mekânı cennet olsun' dedi.

'CEZAEVLERİNİ TAŞ MEDRESELERE ÇEVİRDİLER'

12 Eylül sürecine de değinen Önat, Alparslan Türkeş ve ülkücülerin cezaevlerinde büyük bedeller ödediğini belirtti.

Önat, '12 Eylül'de merhum Genel Başkanımız Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve arkadaşları cezaevlerine atılmış, türlü türlü insan onuruna ve haysiyetine yakışmayan işkencelerden geçirilmiştir. Birçok ülkücü ağabeyimiz de yıllarca cezaevlerinde, zindanlarda mahkûm olarak kalmıştır. Ama yine yılmamışlardır. Girdikleri cezaevlerini taş medreselere çevirmişlerdir' ifadelerini kullandı.

'DEVLET BAHÇELİ, BAŞBUĞUMUZDAN ALDIĞI MİRASI DAHA YÜKSEKLERE TAŞIMIŞTIR'

Önat, Alparslan Türkeş'in vefatının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görevi devraldığını belirterek, Bahçeli'nin partiyi daha güçlü bir noktaya taşımak için mücadele ettiğini söyledi.

Önat, '1997'nin 4 Nisan'ına geldiğimizde hak vaki olmuş, Başbuğumuz hakkın rahmetine kavuşmuştur. Akabinde yapılan genel başkanlık seçimleri neticesinde büyüğümüz, Türkmen Bey'imiz Sayın Devlet Bahçeli genel başkan olarak görevi devralmıştır. Başbuğumuzdan aldığı mirası daha yükseklere çıkarabilmek için var gücüyle uğraşmıştır' dedi.

'1999'DA PARTİMİZİ MECLİS'E TAŞIDI'

Devlet Bahçeli'nin liderliğinde MHP'nin 1999 seçimlerinde önemli bir başarı elde ettiğini belirten Önat, 'Allah nasip etmiş, 1999 yılında yüzde 18'lik bir oyla partimizi Meclis'e taşımış ve başbakan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Bu süreçte bilge liderimiz ülkemiz için, milletimiz için sayısız hizmetler vermiştir, eserler vermiştir' diye konuştu.

'15 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'NİN EN GÜVENLİ YERİ MHP GENEL MERKEZİ'DİR DEDİ'

Ali Önat, Devlet Bahçeli'nin en iyi anlaşıldığı gecenin 15 Temmuz darbe girişimi gecesi olduğunu söyledi.

Önat, 'Sayın Genel Başkanımızın en iyi şekilde anlaşılmaya başlandığı zaman, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gecedir. 15 Temmuz'da kalkışma var. Sayın Genel Başkanımıza bilgi geçiyorlar. Sayın Genel Başkanımız derhal konutundan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ne gidiyor ve 'Bütün genel merkezin ışıklarını yakın' diyor' ifadelerini kullandı.

O gece uçakların alçak uçuş yaptığı ve genel merkezin tehlikeli olabileceği yönündeki uyarılara rağmen Bahçeli'nin geri adım atmadığını belirten Önat, 'Sayın Genel Başkanımızın veciz bir ifadesi vardır: Türkiye'nin en güvenli yeri Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel merkezidir. Ben buradan hiçbir yere ayrılmıyorum' dediğini aktardı.

'HÜKÜMETİMİZİN VE DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ DEDİ'

Önat, Bahçeli'nin 15 Temmuz gecesi basına ilk açıklamayı yapan liderlerden biri olduğunu belirterek, 'Genel Başkanımız, kimsenin televizyona çıkmaya cesaret edemediği o zorlu gecede basına ilk açıklamayı vermiştir. 'Bu kalkışmadır, bu darbe girişimidir. Biz hükümetimizin ve devletimizin yanındayız' demiştir' dedi.

Bahçeli'nin kriz dönemlerinde milletin önüne düşerek yol gösterdiğini ifade eden Önat, onu Ergenekon'da yol gösteren bozkurt benzetmesiyle anlattı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇAĞRISI CESUR BİR VİZYONDUR'

Konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' çağrısına geniş yer ayıran Önat, bu çıkışın cesaretli, kararlı ve tarihî bir vizyon olduğunu belirtti.

Önat, 'Geçtiğimiz süre zarfında ülkenin kanayan yarası, başının belası terörle ilgili çok cesaretli, çok kararlı, çok dik bir şekilde bir çıkış yapmıştır. Bir vizyon ortaya koymuştur, bir çağrı yapmıştır: Terörsüz Türkiye çağrısı' dedi.

'SİLAHLARIN YAKILMASININ BİR ANLAMI VAR'

Terör örgütü mensuplarının silah bırakmasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Önat, silahların yakılmasının sembolik anlam taşıdığını söyledi.

Önat, 'Diyorlar ki bir kazanın içine 40-50 tane silahı koymuşlar, yakmışlar. Terör bununla mı bitecek? Onun bir anlamı var. Ateş yanıyor, o silahlar ısınıyor. Bir daha bu silahı ellersem benim elim yanar, elleyemem. Bir daha ben dağa çıkamam, bir daha Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kurşun sıkamam diyor' ifadelerini kullandı.

Önat, MHP'nin temel anlayışının 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' ilkesi olduğunu belirtti. Önat, 'Diyorlar ki Milliyetçi Hareket Partisi biter. Genel Başkanımız diyor ki terör bitsin, Milliyetçi Hareket Partisi de bitsin. Bizim derdimiz, bizim kaygımız, Sayın Genel Başkanımızın ifadesiyle önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışıdır' dedi.

'DEVLETİN OLMADIĞI YERDE DİN DE YOK, NAMUS DA YOK, CUMA NAMAZI DA YOK'

Devletin varlığının bağımsızlık ve huzur için temel şart olduğunu vurgulayan Önat, konuşmasında Suriye örneği üzerinden devletsizliğin sonuçlarına dikkat çekti.

Önat, 'Devletin olmadığı yerde din yok, namus yok, cuma namazı yok. Cuma namazından dahi özgür olmadığımız için sorumlu değiliz. Bağımsızlık yoksa bunların hiçbirisi yok. Gördük, Allah yardım etsin Suriyelileri gördük. Onlar diyorlar ki şükürler olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti var, bize kucağını açtı. Allah korusun biz devletsiz kalırsak biz nereye gideceğiz?' dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE VİZYONUNA SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ'

MHP mensuplarının ve vatandaşların Bahçeli'nin ortaya koyduğu vizyona sahip çıkması gerektiğini ifade eden Önat, salondaki partililere, 'Hep beraber genel başkanımızın vizyonuna sahip çıkacak mıyız?' diye seslendi.

Önat, bu çağrıya salondan gelen destek üzerine, 'Allah hepinizden razı olsun' dedi.

'PARTİMİZDEN AYRILANLAR BİZİ ELEŞTİRİYOR'

Önat, geçmişte MHP ve Ülkü Ocakları içinde görev alıp daha sonra farklı siyasi partilerde siyaset yapan bazı isimlerin, MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' yaklaşımını eleştirdiğini söyledi.

Önat, 'Bizim partimizde, ocağımızda geçmişte görev alıp Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve camiamızın şeref verdiği, unvan verdiği, makam verdiği bazı insanlar partimizden ayrılıp başka siyasi partilerden siyaset yapmaya başladılar. Allah yollarını açık etsin. Bugün o bizim içimizde yetişen insanlar, 'Teröre taviz veriliyor' şeklinde bizleri eleştiriyorlar' dedi.

'TÜRKİYE'NİN ÇEVRESİ ATEŞ ÇEMBERİ'

Türkiye'nin çevresinde savaşlar ve bölgesel riskler bulunduğunu vurgulayan Önat, İsrail, Amerika ve İran gerilimi üzerinden Türkiye'nin güvenlik hassasiyetine dikkat çekti.

Önat, 'Biliyorsunuz ülkemizin çevresi ateş çemberi. Her yerde savaş var. İsrail, Amerika ve İran savaşında İsrail bir çağrı yaptı; bütün PKK örgütleri bir araya gelsin, bize yardım etsin dediler. Türkiye'den giden oldu mu? Olmaz. Çünkü Türkiye'de PKK terör örgütü fiilen kendisini feshetmiş durumda' ifadelerini kullandı. Komşu ülkelerdeki yangının Türkiye'yi de etkileyeceğini belirten Önat, 'İran'daki savaştan bize ne diyebilirsiniz. Şunu unutmayalım ki komşuda çıkan yangın elbette bizim ülkemize de yansır' dedi.

'KARDEŞLİK TOHUMLARININ ÖRNEĞİNİ DİYARBAKIR'DA GÖRDÜK'

Önat, Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' çağrısıyla kardeşlik ikliminin güçlendiğini belirterek, Diyarbakır'da yaşanan bir olayı örnek gösterdi.

Önat, 'Genel Başkanımızın ekmiş olduğu bu kardeşlik tohumunun dün haberlerde bir örneğini gördüm. Diyarbakır'da hasat yapan bir biçerci Yozgatlı, Diyarbakır'daki Kürdoğlu Kürt. Yozgat'tan gelip onun ekinini biçen de Türk oğlu Türk. Yangın çıkmış, adamın biçeri yanmış. Oradaki köylülerimiz aralarında para toplamışlar, adamın biçerini yenilemişler' dedi. Bu olayın kardeşliğin somut göstergelerinden biri olduğunu ifade eden Önat, 'Allah genel başkanımızdan razı olsun. Belki de bu Terörsüz Türkiye çağrısı olmamış olsaydı orada bu kardeşlik, bu sevgi yaşanmayacaktı' diye konuştu.

'BU İŞ BİTMİŞTİR, KARDEŞLİĞİMİZ TESİS EDİLMİŞTİR'

Ali Önat, konuşmasında Kahta'daki kongre atmosferini 'Terörsüz Türkiye' çağrısının somutlaşmış hali olarak nitelendirdi. Önat, 'Bu iş bitmiştir. Terörsüz Türkiye çağrısının ete kemiğe bürünmüş hali bugün Kahta'dadır, bu salondadır' dedi.

Adıyaman'ın her noktasında vatandaşların MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye dua ettiğini ve selam gönderdiğini söyleyen Önat, 'Bugün Adıyamanımızın merkezinden en ücra köşesine kadar insanlar bize selam verip tokalaşıp, bilge liderimiz Devlet Bahçeli'ye dua ediyor, ona selam gönderiyorlar. Bugün bu, genel başkanımızın çıkışı sayesindedir. Kardeşliğimiz tesis edilmiş durumdadır' ifadelerini kullandı.

'DEVLETİYLE, MİLLETİYLE, BAYRAĞIYLA SIKINTISI OLMAYAN HERKESİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR'

MHP'nin toplumsal kucaklaşma anlayışına dikkat çeken Önat, etnik ve mezhebi farklılıkların ayrışma nedeni olamayacağını belirtti.

Önat, 'Aramızda Türk var, Zaza var, Ermeni kökenli vatandaşlarımız var. İnanç olarak Sünni vatandaşlarımız var, Alevi vatandaşlarımız var. Devletiyle, milletiyle, bayrağıyla, Rabbiyle, Kur'an'ıyla, peygamberiyle sıkıntısı olmayan herkesin Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim başımızın üstünde yeri vardır' dedi.

'KARDEŞLİK KALBİMİZDE, GELECEK AKLIMIZDA'

Kongrenin 'Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda' temasıyla gerçekleştirildiğini belirten Önat, Haşim Turan'ın ilçe başkanlığının resmî olarak tescilleneceğini söyledi.

Önat, 'Bugün burada toplanma amacımız malum; 'Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda' temasıyla başlatmış olduğumuz ilçe kongrelerimizde Kahta'nın 15. Olağan Kongresi'ni yapıyoruz. Girişte muhteşem bir konvoyla bizi karşıladınız. Bu salonu hınca hınç doldurdunuz. Kıymetli ilçe başkanımız Haşim Turan'ı ve bizleri bağrınıza bastınız. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun' dedi.

'BİZLER SİYASETÇİ DEĞİL, DAVA ADAMIYIZ'

Önat, konuşmasının sonunda MHP'nin siyaset anlayışında insanları kandırmak ya da yanlış yönlendirmek olmadığını söyledi.

Önat, 'Şunu da ifade etmek istiyorum. Bizler siyasetçi değiliz, bizler dava adamıyız. Bizler sizlerin büyüklerimizin kardeşiyiz, küçüklerimizin abisiyiz, hanımefendilerin abisiyiz, kardeşiyiz. Bizim siyasetimizde insanları kandırma, insanları yanlış yönlendirme gibi bir anlayış yoktur' dedi.

'HAŞİM BAŞKAN'IN ARKASINDA DİMDİK DURUN'

Haşim Turan'la tanışıklığının kardeşlik ve arkadaşlık hukukunun bir neticesi olduğunu belirten Önat, Kahtalılardan yeni ilçe başkanına destek istedi.

Önat, 'Haşim Başkan'la bizim tanışıklığımız da bu kardeşlik hukukunun, arkadaşlık hukukunun bir neticesidir. Köylüleri olarak, hemşerileri olarak, akrabaları olarak sizlerden ricamız ve tavsiyemiz; kıymetli ilçe başkanımızın arkasında dimdik durup burada Kahta'daki Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayrağını hep beraber en üst seviyeye taşımanızdır' ifadelerini kullandı.

Önat, konuşmasını kongrenin Kahta'ya, Adıyaman'a, ülkeye, millete ve ümmete hayırlı olması temennisiyle tamamladı.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Haşim Turan, MHP Kahta İlçe Başkanı seçildi. Kongrede birlik, beraberlik, 'Terörsüz Türkiye' vizyonu, Cumhur İttifakı, teşkilat dayanışması ve Kahta'da MHP'nin sahadaki yeni dönem hedefleri öne çıktı.

Kaynak : PERRE