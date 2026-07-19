Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında evde bulunan Pelin Demir dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangının ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Demir tedavi altına alındı.
Yangın, Gölbaşı ilçesi Asfalt Mahallesi Kemal Tabak Caddesi üzerindeki bir binanın ikinci katında çıktı. Daireden yükselen dumanı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında dumandan etkilenen Pelin Demir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.