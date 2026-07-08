Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el sanatları ürünleri ve resimler, düzenlenen yıl sonu sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yeni Mahalle İstasyon Caddesi'nde gerçekleştirilen serginin açılışına Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın katıldı. Açılış kurdelesini kesen Algın, sergi alanındaki stantları gezerek kursiyerlerin hazırladığı çalışmaları inceledi ve eserler hakkında bilgi aldı. Kursiyerlerle sohbet eden Algın, yıl boyunca ortaya konulan emeğe dikkat çekerek kursiyerleri ve eğitimcilere rehberlik eden eğiticileri tebrik etti. Vatandaşların da ilgi gösterdiği sergide kursiyerlerin edindikleri becerilerle hazırladığı çalışmalar sergilendi.

Açılışın ardından sergi alanını gezen Kaymakam Kadir Algın, el sanatları ürünleri ile resimleri tek tek inceleyerek kursiyerlerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Stantları dolaşan ve kursiyerlerle sohbet eden Algın, sergilenen eserlerin uzun süren çalışmaların ardından hazırlandığını belirtti.

Kaymakam Algın, “Bir yıl boyunca el nuru, göz nuru dökerek bu güzel eserleri ortaya çıkaran tüm kursiyerlerimizi ve onlara rehberlik eden eğiticilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Sergimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Vatandaşların da ilgi gösterdiği sergide, ADEM kursiyerlerinin yıl boyunca edindikleri becerilerle hazırladığı ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kursiyerlerin kazandıkları becerileri gelir elde edebilecekleri çalışmalara dönüştürmelerine de imkân sağlandığı belirtildi.