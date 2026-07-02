Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde görev sürelerini tamamlayarak farklı illere atanan 29 jandarma personeli için başarı belgesi töreni düzenlendi. İlçede görev yaptıkları süre boyunca güvenlik ve asayiş hizmetlerine sundukları katkılar dolayısıyla personele teşekkür edilirken, yeni görev yerlerinde başarı dileklerinde bulunuldu.

Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın ile Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran, tayinleri çıkan İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle düzenlenen programda bir araya geldi.

Törende, görev yaptıkları süre boyunca özverili ve başarılı çalışmalarıyla öne çıkan 29 jandarma personeline başarı belgesi takdim edildi.

Programda konuşan Kaymakam Kadir Algın, jandarma personelinin ilçenin huzur ve güvenliğine önemli katkılar sunduğunu belirterek, görevlerini büyük bir sorumluluk anlayışıyla yerine getirdiklerini ifade etti.

Algın, tayini çıkan personele hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarı temennisinde bulundu.

Program, başarı belgelerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.