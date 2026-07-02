Adıyaman'dan Mersin'e sefer yapan yolcu otobüsünde unutulan yaklaşık 4,5 milyon lira değerindeki altın ve çekler, otobüs muavini Kadir Ödemiş'in dikkati sayesinde sahibine ulaştırıldı. Bulduğu çantayı vakit kaybetmeden firma yetkililerine teslim eden Ödemiş'in duyarlı davranışı takdir toplarken, yapılan incelemelerin ardından değerli emanet eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'dan Mersin'e seyahat eden Deniz Korkmaz, düğün için yanında taşıdığı 36 tam altın ile çek yapraklarının bulunduğu çantayı otobüste unuttu. Yolcunun Mersin'de araçtan ayrılmasının ardından otobüs yeni seferini tamamlayarak Adıyaman'a döndü.

Sefer sonunda otobüsü temizleyen muavin Kadir Ödemiş, koltuk altında bulduğu çantayı firma yetkililerine teslim etti. Çanta içerisinde altın ve çeklerin bulunması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Firma görevlilerinin bilet kayıtları üzerinden yaptığı araştırmada çantanın Deniz Korkmaz'a ait olduğu belirlendi. Mersin'de bulunan Korkmaz, çantanın iş ortağı Özgür Tunç'a teslim edilmesini istedi. Gerekli incelemeler ve tutanak işlemlerinin ardından çanta polis ekipleri tarafından Özgür Tunç'a teslim edildi.

Bulduğu değerli eşyayı sahibine ulaştırabildiği için mutlu olduğunu belirten muavin Kadir Ödemiş, görevinin gereğini yaptığını ifade etti.

Çantayı teslim alan Özgür Tunç ise firma çalışanlarına ve muavin Kadir Ödemiş'e duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, değerli emanetin eksiksiz şekilde kendilerine ulaştırılmasının büyük memnuniyet oluşturduğunu söyledi.