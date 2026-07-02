Adıyaman'da su ürünleri avlanma yasağının 1 Temmuz itibarıyla sona ermesiyle birlikte yeni av sezonu başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, baraj, göl ve göletlerde denetimlerini yoğunlaştırarak avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla saha çalışmalarına hız verdi.

Yeni sezonla birlikte denetimlerini artıran Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, avlanma faaliyetlerinde kullanılan araç ve gereçleri, avlanabilir tür ve boy kriterlerini ile gerekli belgeleri kontrol ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, su ürünleri kaynaklarının korunmasının ve gelecek nesillere sürdürülebilir şekilde aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, av sezonunun başlamasıyla birlikte denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

Akkan, amaçlarının avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yapılmasını sağlamak, yasa dışı avcılığı önlemek ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını desteklemek olduğunu kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, av sezonu boyunca baraj, göl ve göletlerde denetim ve kontrol çalışmalarının planlı şekilde devam edeceğini bildirdi.