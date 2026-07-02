MÜSİAD Adıyaman Başkanı Abdulkadir Kurt, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Adıyaman ziyareti öncesinde deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurt, çarşı projelerinin yeni etaplarının başlatılması, yerinde dönüşüm projelerinde hak ediş ödemelerinin hızlandırılması, kentsel dönüşüm çalışmalarının genişletilmesi ve otopark ücretlerinin kaldırılması yönünde çağrıda bulundu.

Kent merkezinde yapımı devam eden 1. Etap Çarşı Projesi'nin Adıyaman'ın ticari ve sosyal hayatına önemli katkı sağlayacağını belirten Abdulkadir Kurt, rezerv alan çalışmalarıyla birlikte 2, 3 ve 4'üncü etap projelerinin de gecikmeden hayata geçirilmesini istedi. Şehir merkezinin yeniden ayağa kaldırılmasının Adıyaman'ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Mara ve Musalla mahallelerinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Kurt, elde edilen olumlu sonuçların ardından aynı modelin Ulucami ve Eskisaray başta olmak üzere farklı mahallelerde de uygulanmasının faydalı olacağını söyledi.

Yerinde Dönüşüm Projeleri kapsamında yüklenici firmaların hak ediş ödemelerinde yaşanan gecikmelerin sektörü olumsuz etkilediğini belirten Kurt, ödemelerin hızlandırılmasına yönelik düzenleme yapılmasını talep etti. Hak edişlerin büyük bölümünün inşaatın yüzde 95 seviyesine ulaşmasıyla ödenmesinin, projelerin daha hızlı tamamlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Açıklamasında otopark ücretlerine de değinen Kurt, yerinde dönüşüm projelerinin birçok harç ve vergiden muaf olmasına rağmen yapı kullanma izin belgesi aşamasında talep edilen otopark ücretlerinin yüklenici firmalar ve hak sahipleri üzerinde ek maliyet oluşturduğunu belirterek, bu uygulamanın yeniden değerlendirilmesini istedi.

MÜSİAD Adıyaman Başkanı Abdulkadir Kurt, yapılacak düzenlemelerin Adıyaman'ın yeniden inşa sürecini hızlandıracağını ve şehir ekonomisinin daha kısa sürede canlanmasına önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.