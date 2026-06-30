Adıyaman'da Ali Dağı Mesire Alanı'nda düzenlenen izcilik kampı, üç gün süren etkinliklerin ardından tamamlandı. Doğayla iç içe gerçekleştirilen kampta öğrenciler hem uygulamalı eğitimlere katıldı hem de takım ruhunu güçlendiren faaliyetlerde yer aldı. Kamp boyunca liderlik, sorumluluk ve dayanışma kültürünü pekiştiren etkinlikler düzenlenirken, öğrenciler unutamayacakları bir kamp deneyimi yaşadı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İzci Sorumluluğu koordinesinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında gerçekleştirilen kamp 26-28 Haziran 2026 tarihleri arasında Ali Dağı Mesire Alanı'nda yapıldı.

Üç gün süren program boyunca izciler; liderlik, takım çalışması, yardımlaşma, sorumluluk bilinci ve problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik çeşitli etkinliklere katıldı. Kamp sürecinde doğa sevgisi ve çevre bilincini artırmaya yönelik uygulamalı çalışmalar da gerçekleştirildi.

Kamp ateşi etrafında bir araya gelen öğrenciler ise izcilik haykırışları ve çeşitli etkinliklerle birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin değer odaklı eğitim anlayışına katkı sunan kampın düzenlenmesinde emeği geçen yönetici, öğretmen, izci liderleri ve öğrencilere teşekkür edildi. Açıklamada, öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyen benzer etkinliklerin sürdürüleceği belirtildi.