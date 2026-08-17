Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere TOKİ Yolu üzerinde Uğurcan E. (21), idaresindeki 55 AJA 312 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada Uğurcan E., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.