“YETER ARTIK!”: İNANÇ, AHLÂK VE KÜLTÜR ÜZERİNDEN SERT ÇAĞRI

Türk’üyle, Kürt’üyle, Arab’ıyla… Asıl mesele birbirimize düşmek değil, bizi bir arada tutan değerleri koruyabilmek.

Toplumun inanç, ahlâk ve kültürel değerleri üzerinden yürütülen tartışmalar giderek daha sert bir noktaya taşınırken, dikkat çeken bir çağrı gündeme geldi:

“Artık uyanmanın zamanı gelmedi mi?”

Çağrıda, insanların etnik kimlikleri üzerinden birbirinden ayrıştırılmasının toplumun ortak değerlerini zayıflattığı savunulurken, Müslüman kimliğinin ve inancın her türlü siyasi, etnik ve sosyal ayrışmanın üzerinde görülmesi gerektiği ifade edildi.

Özellikle son yıllarda LGBT konusunda yaşanan toplumsal tartışmalara da değinilen çağrıda, çocukların, aile yapısının, inancın ve geleneksel değerlerin korunması gerektiği vurgulandı.

LGBT GÜNDEMİNE KARŞI “ORTAK DEĞERLER” ÇAĞRISI

“TÜRK’Ü, KÜRT’Ü, ARAB’I… BİRBİRİMİZE DÜŞMEYELİM”

Mesajda şu ifadeler öne çıktı:

“Kürt’üyle, Türk’üyle, Arab’ıyla birbirimize düşmeyelim. Bizi birbirimize karşı kullanacak ayrışmaların değil, ortak değerlerimizin etrafında buluşalım.”

Çağrının en dikkat çekici noktalarından biri ise Müslümanların kendi içindeki ayrışmaların sorgulanması oldu.

“İnancımızı, ahlâkımızı ve kültürümüzü koruyalım” mesajının verildiği açıklamada, toplumun kendi ydeğerlerinden uzaklaşmasının ciddi sonuçlar doğurabileceği savunuldu.

“BÖLÜNMEK DEĞİL, BİRLİK ZAMANI”

Mesajda asıl tehlikenin insanların Türk, Kürt, Arap ya da başka kimlikler üzerinden birbirine karşı konumlandırılması olduğu belirtilirken, farklılıkların çatışma sebebi değil, birlikte yaşamanın bir parçası olması gerektiği ifade edildi.

LGBT KONUSUNDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: “UYANMA ZAMANI GELMEDİ Mİ?”

Çağrı şu sözlerle noktalandı:

“Yeter artık. Birbirimize karşı değil, bizi ayrıştıran her türlü anlayışa karşı sağduyuyla duralım. İnancımızı, ahlâkımızı, kültürümüzü ve aile değerlerimizi koruyalım. Bölünüp parçalanmak yerine birbirimize sahip çıkalım. Çünkü kaybeden birbirimiz olduğumuzda, kazanan da yine biz olmayacağız.”

Mehmet Elçi