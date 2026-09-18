Herkes bir şey söylüyor, herkes bir başka gündemi tartışıyor. Oysa vatandaşın gerçek gündemi çok daha farklı.

Tarım, istihdam, geçim, barınma,gençlerin geleceği ve adaletli bir gelir dağılımı.

Okullar açıldı. Üniversiteyi kazanan ama yurt çıkmayan öğrenciler yüksek kiralar karşısında ne yapacak? Ev tutsa nasıl geçinecek? Yemek, ulaşım, kitap ve diğer giderleri nasıl karşılayacak?

Son günlerde üniversite kazanan bazı gençlerimizden burs talebi geliyor. Geçmiş yıllarda çok sayıda öğrencimize destek oluyorduk. Bugün ise ekonomik koşullar daha da ağırlaştı. Burs vermek isteyen vatandaşlarımız varsa, desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimize ulaştırmak için elimizden geleni yapmalıyız.

Ama bu mesele sadece bireysel yardımlarla çözülemez. Gençlerin eğitim hakkını sürdürebilmesi için barınma, burs, ulaşım ve beslenmeyi birlikte ele alan güçlü sosyal politikalar gerekiyor.

Son zamanlarda adeta yağmur gibi üzerimize yağan zamlar. Diyeceksiniz yağmur hiç olmazsa bereket, evet çok doğru.

Akaryakıta gelen zam da sadece araç kullananları ilgilendirmiyor. Taşımacılık maliyetleri artıyor, ürünlerin fiyatı yükseliyor, ulaşım pahalanıyor ve bunun yükü doğrudan vatandaşın bütçesine yansıyor.

Çiftçi yüksek maliyetlerle üretmeye çalışıyor, esnaf giderlerini karşılamakta zorlanıyor, emekçi, memur ve emekli geçim mücadelesi veriyor.

Bütün bunları konuşmamız gerekirken uzun zamandır siyasetin gündemi başka bir yerde.

Siyaset; bağırma, suçlama ve birbirine cevap verme yarışına dönüştüğünde, ülkenin gerçek sorunları geride kalıyor.

Oysa artık daha fazla polemiğe değil, daha fazla çözüme ihtiyacımız var.

Tarımda üretim maliyetlerini düşürmek, gençlere istihdam yaratmak, öğrencilerin barınma sorununu çözmek, altyapı yatırımlarını artırmak, esnafı ve üreticiyi desteklemek zorundayız.

Kamu kaynaklarının da vatandaşın hayatına doğrudan dokunan alanlara yönelmesi gerekiyor.

Çünkü halkın gündemi aslında çok açık:

Çocuğum okuyabilecek mi?

Evimin kirasını ödeyebilecek miyim?

Pazar alışverişimi nasıl yapacağım?

İşim devam edecek mi?

Ürettiğim ürün para edecek mi?

Ay sonunu nasıl getireceğim?

Siyasetin görevi, bu sorulara kavga ederek değil, somut çözümler üreterek cevap vermektir.

Artık daha az polemik, daha çok çözüm; daha az slogan, daha çok proje konuşmalıyız.

Çünkü halkın gerçek gündemi bellidir. Şimdi siyasetin de bu gündeme dönme zamanıdır.