Ben diyorum ki gençlerimiz iki üniversite bitirmiş, diplomaları ellerinde ama işsiz; onlar “butlan” diyor.

Ben diyorum ki hayvancılık bitmiş, tarım bitmiş; üretemiyoruz, her şeyimizi ithal ediyoruz. Üretmeyen bir ülke nasıl ayakta kalır, diye soruyorum; onların cevabı yine “butlan” oluyor.

Ülkenin sorunlarını dile getiriyorum, kimi zaman çözüm önerilerimi de ortaya koyuyorum. Ne diyorlar? “Hain”, “butlancı”…

Allah aşkına, ülkenin sorunlarını söylemek hainlikse; çözüm aramak da “butlancılık” ise, siz nesiniz?

Ben kimseye düşman değilim. Bu ülkenin daha güçlü, daha üretken, daha müreffeh olmasını istiyorum. Gençlerimizin iş bulmasını, çiftçimizin üretmesini, hayvancılığın yeniden ayağa kalkmasını, ülkemizin kendi kendine yetebilmesini istiyorum.

Eleştirmek kolay; asıl mesele, sorunları görmezden gelmeden çözüm arayabilmektir.

Ben de üslubumu bozmadan, sadece bir soru sormak istedim:

Allah aşkına… Siz nesiniz?