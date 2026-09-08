9 Eylül, Bir milletin bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi’nin doğduğu tarihi bir gün…

Aradan geçen yıllara rağmen değişmeyen bir gerçek vardır:

Cumhuriyet, demokrasi ve özgürlük mücadelesi dün olduğu gibi bugün de milletimizin ortak umududur.

9 Eylül’ü anlamlı kılan, yalnızca geçmişe duyduğumuz gurur değil; geleceğe dair taşıdığımız sorumluluktur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde kurulan Cumhuriyet Halk Partisi; köklerini Kuvayı Milliye ruhundan, gücünü milletten, hedefini ise çağdaş ve demokratik bir Türkiye’den alır.

9 Eylül 2026 itibarıyla 103. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Cumhuriyet Halk Partisi, bir asrı aşan köklü tarihiyle Türkiye’nin demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelesinin en önemli siyasi miraslarından birini taşımaktadır.

Bugün bizlere düşen görev; Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkmak, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü güçlendirmek, adaleti, özgürlüğü ve eşitliği herkes için savunmaktır.

Cumhuriyetimizin kurucu partisi, sosyal demokrasinin evrensel ilkeleriyle kendi köklü geçmişini harmanlayan tarihsel bir sorumluluğu üstlenmeye devam ediyor. Geçmişin başarılarıyla övünmek kadar, geleceğin dünyasında adaleti, eşitliği ve hürriyeti inşa etmek de bu köklü geleneğin en önemli ödevidir.

9 Eylül, sadece bir yıldönümü kutlaması değildir. Bir asrı aşan bu hafıza; bağımsızlığa, Cumhuriyet ilkelerine ve muasır medeniyet hedefine yazılı bir sözdür. #CHP’nin köklü geçmişinden aldığı güçle, geleceğin daha demokratik, daha adil, daha özgür ve daha güzel Türkiye’sini hep birlikte kuracağımıza inanıyorum.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, partimizin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm yol arkadaşlarımızı saygı ve minnetle anıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.

Yaşasın Cumhuriyet!

Yaşasın demokrasi!

Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi!

#CHP103Yaşında