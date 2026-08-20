Türkiye’nin en önemli ekonomik sorunlarından biri yalnızca enflasyon değildir. En az onun kadar önemli olan mesele, gelirin toplum içinde adil paylaşılmaması ve çalışanların, emeklilerin ve dar gelirli vatandaşların alım gücünün giderek zorlanmasıdır.

Bugün bir vatandaşın maaşı kâğıt üzerinde artıyor olabilir. Ancak market fiyatları, kira, faturalar, ulaşım ve eğitim giderleri aynı hızla hatta daha yüksek oranda yükseliyorsa, vatandaşın cebine giren para gerçekte büyümemektedir.

2026 yılında net asgari ücret 28.075,50 TL olarak uygulanıyor. Ancak mesele yalnızca asgari ücretin kaç lira olduğu değildir. Asıl mesele, bu ücretle bir ailenin insanca yaşayıp yaşayamadığıdır.

Çalışanın Emeği Değer Kaybetmemeli!

Çalışan insanın emeğinin karşılığını alması, sosyal devletin temel görevlerinden biridir.

Bir işçi sabahın erken saatlerinde işe gidiyor, akşam evine dönüyor; buna rağmen ay sonunda kirasını, mutfak masrafını ve faturalarını karşılamakta zorlanıyorsa burada ekonomik büyümenin toplumun tamamına adil şekilde yansımadığı görülmelidir.

Üstelik asgari ücretin diğer ücretlere de giderek daha fazla yaklaştığına ilişkin değerlendirmeler, ücretler arasındaki makasın daraldığını gösteriyor. DİSK-AR'ın 2026 araştırmasında, 2002-2025 döneminde net asgari ücretin artışının ortalama memur maaşı ve en düşük işçi emekli aylığındaki artıştan daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Bu durum bize şunu söylüyor:

Türkiye'de sadece ücretleri artırmak değil, bütün ücret ve gelir sistemini adil hale getirmek gerekiyor.

Emekli Yıllarının Karşılığını Almalı!

Emeklilik, insanın hayatı boyunca verdiği emeğin karşılığını aldığı dönem olmalıdır.

Ancak bugün birçok emekli için emeklilik; geçim sıkıntısı, kira, pazar alışverişi ve sağlık giderlerini hesaplama dönemi haline gelmiştir.

Devletin kendi verilerinde de 2026 Ocak itibarıyla en düşük SSK emekli aylığı 20.657 TL olarak yer alıyor.

Yıllarca çalışan, prim ödeyen ve ülkenin kalkınmasına katkı sunan emeklilerin insanca yaşayabilecekleri bir gelire sahip olması bir lütuf değil, sosyal devletin sorumluluğudur.

Ekonominin başarısı; vatandaşın sofrasına, evine ve yaşam standardına yansıyorsa anlamlıdır.

Çalışanın hakkını aldığı, emeklinin huzur içinde yaşadığı, gençlerin geleceğe güvenle baktığı ve hiçbir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamak için borçlanmak zorunda kalmadığı bir Türkiye hedeflenmelidir.

Bunun için;

· Adil ve insanca yaşamaya yetecek ücret politikası,

· Emeklilerin yaşam koşullarını gözeten gelir düzenlemeleri,

· Vergide adalet,

· Güçlü sosyal devlet,

· Sendikal hakların ve toplu pazarlığın güçlendirilmesi,

· Dar gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlarının desteklenmesi,

· Üretim ve istihdamın artırılması

birlikte ele alınmalıdır.

Çünkü gelir dağılımında adalet sağlanmadan ekonomik refahın toplumun tamamına yayılması mümkün değildir.

Mesele Sadece Para Değil, Adalet Meselesidir.

Türkiye'nin zenginleşmesi önemlidir. Ancak üretilen zenginlik toplumun geniş kesimlerine ulaşmıyorsa, ekonomik büyümenin vatandaşın hayatında karşılığı sınırlı kalır.

Bizim ihtiyacımız; zenginin daha zengin, yoksulun daha yoksul olduğu bir düzen değil, emeğin değer gördüğü ve refahın adil paylaşıldığı bir Türkiye'dir.

Çünkü bir ülkede adalet yalnızca mahkemelerde aranmaz.

Adalet; alın terinin karşılığında, vergi sisteminde, ücrette, emekli aylığında ve sofradaki ekmeğin paylaşımında da aranır.

Türkiye'nin geleceği için hedefimiz açık olmalıdır:

Daha çok üreten, daha adil paylaşan ve hiç kimseyi geride bırakmayan bir ekonomi.

Çalışanın emeği değerli, emeklinin hayatı onurlu, dar gelirlinin geleceği güvenli olmalıdır.

Çünkü gerçek kalkınma, toplumun yalnızca bir kesiminin değil, herkesin refahının artmasıdır