Kadınların siyasette daha güçlü temsil edilmesi, yalnızca kadınlar açısından değil, toplumun tamamı açısından önemli.

Berlin’de Sol Parti (Die Linke), Elif Eralp’in başbakan adayı olduğu 2026 Berlin Eyalet Meclisi seçiminde birinci çıktı.

Elif Eralp’in bu süreçte öne çıkması, göçmen kökenli kadınların siyasette daha görünür olması açısından da dikkat çekici. Berlin gibi çok kültürlü bir kentte kadınların, özellikle de farklı toplumsal ve kültürel geçmişlerden gelen kadınların karar alma mekanizmalarında yer alması, temsilin kapsamını genişletiyor.

Bu sonuç, kadınların siyasette yalnızca seçmen olarak değil, karar veren, yöneten ve toplumsal dönüşüme öncülük eden aktörler olarak daha fazla yer almasının önemini bir kez daha gösteriyor.

Berlin’de ortaya çıkan tabloyu sadece bir seçim sonucu olarak değil, kadınların ve göçmen kökenli siyasetçilerin siyasetteki görünürlüğü açısından da konuşmak gerekiyor.

Kadınlar siyasette yalnızca temsil edilmiyor, yönetmeye talip oluyor.

Sol Parti (Die Linke), Elif Eralp’in başbakan adayı olduğu 2026 Berlin Eyalet Meclisi seçiminde birinci çıktı.

Göçmen kökenli bir kadın siyasetçinin böylesine önemli bir kentte en güçlü siyasi aktörlerden biri olarak öne çıkması, temsilin ve eşitliğin neden önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Kadınların siyasette görünürlüğü arttıkça, siyasetin dili de değişiyor, siyasetin konusu da.

Berlin’de yükselen bu ses, kadınların siyasette daha fazla yer alması gerektiğini bize bir kez daha hatırlatıyor.

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