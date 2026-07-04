Kamuoyu çoğu zaman ani çıkışlara odaklansa da, kalıcı liderlik uzun soluklu bir güven inşasıyla ortaya çıkar.

Son dönemde bu açıdan dikkat çeken isimlerden biri de Mahmut Arıkan. İnşaat mühendisliği kökeninden gelen, teşkilatın hemen her kademesinde görev yapmış, milletvekilliği ve ardından parti genel başkanlığına yükselmiş bir siyasetçi olarak istikrarlı bir siyasi yolculuk izledi. 2024 yılında Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevine seçilmesiyle birlikte Türkiye siyasetinde daha görünür bir konuma geldi. Mahmut Arıkan

Bugün elbette "Cumhurbaşkanı olacak" demek mümkün değildir. Bunu belirleyecek olan milletin iradesi, siyasi dengeler ve seçim sürecidir. Ancak siyaset sadece bugünü değil, geleceğin ihtimallerini de konuşabilme sanatıdır.

Türkiye'de seçmen artık sadece güçlü söylemler değil; güven veren, kutuplaşmayı azaltan, sorunlara çözüm üreten ve toplumun farklı kesimlerine ulaşabilen liderler arıyor. Eğer bir siyasetçi bu özellikleri zaman içerisinde güçlendirebilir, partisinin oy tabanını genişletebilir ve toplumun farklı kesimlerinde karşılık bulabilirse, en üst makamlara yürüyebilmesi ihtimal dışı değildir.

Belki de bugün asıl sorulması gereken soru şudur:

Bir lider, yüksek sesle konuştuğu için mi büyür; yoksa sessizce güven inşa ettiği için mi?

Mahmut Arıkan'ın siyasi yolculuğu henüz devam ediyor. Önünde uzun yıllar, zorlu sınavlar ve önemli fırsatlar bulunuyor. Bu süreçte göstereceği performans, ortaya koyacağı vizyon ve toplumla kuracağı bağ, gelecekteki konumunu belirleyecektir.

Belki bugün birçok kişi bu ihtimali uzak görüyor olabilir. Ancak Türkiye siyasetinin tarihi, bir dönem adı çok az bilinen isimlerin yıllar sonra ülkenin en önemli makamlarına ulaştığını da göstermektedir.

Bu nedenle şu soruyu sormakta fayda var:

Acaba bugün sessizce yükselen bu isim, yarının Cumhurbaşkanı adayı hatta Cumhurbaşkanı olabilir mi?

Bu sorunun cevabını bugün hiçbir anket kesin olarak veremez. Son sözü yine millet söyleyecektir.

Haber: Ahmet Yılmaz