Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanlığı'nda 28 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen 6. Olağan İl Kongresi'nin ardından yeni dönem İl Yönetim Kurulu oluşturuldu. İl Başkanı Haşim Asnuk başkanlığındaki yeni yönetimde farklı meslek gruplarından ve toplumsal kesimlerden isimler görev aldı. Yönetim kurulunun ortak akıl ve istişare anlayışıyla hazırlandığını belirten Asnuk, yeni dönemde yalnızca teşkilat faaliyetleriyle sınırlı kalmayacaklarını, esnaf, çiftçi, genç, kadın ve toplumun farklı kesimleriyle sahada temas kuracaklarını söyledi. Adıyaman'ın sorunlarına çözüm üretmeyi ve kentin ortak menfaatlerini önceleyen çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini ifade eden Asnuk, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla yapıcı diyalog içerisinde olacaklarını kaydetti.

Yönetim kurulunu oluştururken ortak akıl ve istişare anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Asnuk, "İl Yönetim Kurulumuzu oluştururken şehrimizin farklı bölgelerini, meslek gruplarını ve toplumsal dinamiklerini dikkate aldık. Merkezimiz ve ilçelerimizden, esnafımızdan çiftçimize, eğitim ve sağlık camiasından hukukçu ve serbest meslek mensuplarına, iş insanlarımıza, emeklilerimize, ev hanımlarımıza, gençlerimize ve kadınlarımıza kadar Adıyaman'ın farklı kesimlerinden dava arkadaşlarımızla birlikte yol yürümeye gayret ettik" dedi.

"Güçlü teşkilat, farklı birikimleri buluşturandır"

Yeni yönetimin Adıyaman'ın sorunlarına çözüm üretme hedefiyle görev yapacağını ifade eden Asnuk, "Güçlü bir teşkilat, farklı birikimleri aynı hedef doğrultusunda buluşturabilen teşkilattır. Bu anlayışla oluşturduğumuz yönetim kurulumuz, şehrimizin sorunlarını dert edinen, çözüm üretmeyi önceleyen ve milletimize hizmet etmeyi esas alan bir sorumluluk bilinciyle görev yapacaktır" ifadelerini kullandı.

"Sahada ve vatandaşın yanında olacağız"

Önümüzdeki dönemde çalışmaların yalnızca teşkilat faaliyetleriyle sınırlı kalmayacağını dile getiren Asnuk, "Esnafımızı, çiftçimizi, gençlerimizi, kadınlarımızı ve toplumun tüm kesimlerini dinleyen, sahada olan bir anlayışla çalışacağız. Kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, meslek odalarımız ve şehrimizin tüm dinamikleriyle yapıcı bir diyalog içerisinde Adıyaman'ın ortak menfaatini önceleyen çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkması için çalışacağız"

Depremin ardından Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkma mücadelesi verdiğini belirten Asnuk, "Şehrimizin her alanda daha güçlü bir geleceğe kavuşması için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Teşkilatımızın gayreti ve hemşehrilerimizin desteğiyle bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağız" dedi.

Asnuk, İl Yönetim Kurulu'nda görev alan üyelere başarı dileyerek, yeni yönetimin Saadet Partisi teşkilatına, Adıyaman'a ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan yeni İl Yönetim Kurulu listesi şöyle:

Haşim Asnuk – İl Başkanı – İş İnsanı Abuzer Turhan – İl Başkan Yardımcısı – İklimlendirme Ahmet Bekar – İl Başkan Yardımcısı – Gemi Makine Mühendisi Ahmet Furkan Yücel – İl Başkan Yardımcısı – Gayrimenkul Danışmanı Cengiz Alper Karadağ – İl Başkan Yardımcısı – Akademisyen Halit Arslan – İl Başkan Yardımcısı – Ziraat Mühendisi İbrahim Terzioğlu – İl Başkan Yardımcısı – Diyetisyen Medine Özdemir – İl Başkan Yardımcısı – Eğitimci Mehmet Emin Sönmez – İl Başkan Yardımcısı – Mekanik Tesisat Murat Fırat – İl Başkan Yardımcısı – İş İnsanı M. Furkan Özdemir – İl Başkan Yardımcısı – Avukat Ramazan Yaman – İl Başkan Yardımcısı – Sıcak Demir Ustası İsmail Küçükarslan – İl Başkan Yardımcısı – Şantiye Denetçisi Ümit Behiç – İl Başkan Yardımcısı – Avukat Ziya Yıldız – İl Başkan Yardımcısı – Tornacı Ahmet Yılmaz – İl Başkan Yardımcısı – E-Ticaret Hikmet Tepe – İl Başkan Yardımcısı – Satış Danışmanı Furkan Güngör – İl Başkan Yardımcısı – Sigorta Danışmanı Gülseren Gezici – İl Başkan Yardımcısı – Ev Hanımı Kadir Seyhan – İl Başkan Yardımcısı – Hizmet Sektörü Mustafa Türkmen – İl Başkan Yardımcısı – Sıcak Demir Ustası Mehmet Delice – İl Başkan Yardımcısı – Satış Danışmanı Mehmet Yücedağ – İl Başkan Yardımcısı – Maden Mühendisi Rabia Uslu – İl Başkan Yardımcısı – Ev Hanımı Seren Şahin – İl Başkan Yardımcısı – Ev Hanımı Tevfik Öztürk – İl Başkan Yardımcısı – Serbest Meslek Talha Akkuş – İl Başkan Yardımcısı – Makine Mühendisi Yakup Asnuk – İl Başkan Yardımcısı – İş İnsanı Vakkas Akyüz – İl Başkan Yardımcısı – Eczacı Zeki Güven – İl Başkan Yardımcısı – Hizmet Sektörü

İl Disiplin Kurulu üyeleri ise şöyle:

Mehmet Emin Atlıhan Mehmet Kurt Mehmet Alkan Ramazan Özbey Yakup Terzioğlu Furkan Fırat Mehmet Tanır Yasemin Sever Üzeyir Beyazkaya