Saadet Partisi Adıyaman 6. Olağan İl Kongresi, Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın katılımıyla Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrede yeniden il başkanlığına seçilen Haşim Asnuk güven tazelerken, Mahmut Arıkan konuşmasında deprem sonrası yeniden yapılanma, sulama yatırımları, baraj projeleri, tütün üreticileri, esnafın talepleri ve turizm başlıklarında değerlendirmelerde bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan kongrede Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Genel Başkan Mahmut Arıkan katılımcılara hitap etti. Yapılan seçim sonunda mevcut İl Başkanı Haşim Asnuk yeniden göreve seçildi.

Konuşmasında 6 Şubat depremlerine değinen Arıkan, Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkabilmesi için dirençli şehirlerin inşa edilmesi gerektiğini belirterek, doğal afetlerin siyaset üstü bir konu olduğunu ifade etti.

Sulama yatırımlarına da değinen Arıkan, Adıyaman'da sulanabilen tarım alanlarının yetersiz olduğunu belirterek Koçali Barajı başta olmak üzere Çetintepe, Gömükhan, Kahta ve Büyükçay barajlarının tamamlanmasının önemine dikkat çekti. Koçali Barajı'nın tamamlanıncaya kadar sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Tütünün Adıyaman için yalnızca bir tarım ürünü olmadığını ifade eden Arıkan, binlerce ailenin geçimini bu üretimden sağladığını belirterek tütün üreticilerinin sorunlarının çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Üreticilerin ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirten Arıkan, fındık, fıstık ve badem üreticilerinin de benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu, üreticinin geleceğini planlamakta zorlandığını söyledi.

Esnafın yapılandırma taleplerine de değinen Arıkan, depremden etkilenen illerde faaliyet gösteren esnafın daha kapsamlı desteklenmesi gerektiğini ifade ederek mevcut yapılandırma şartlarını eleştirdi.

Kongrede konuşan İl Başkanı Haşim Asnuk ise Adıyaman'ın üretim, tarım, sanayi ve turizm potansiyeline dikkat çekerek kentin yeniden kalkınması için yatırımların hızlandırılması gerektiğini söyledi. Sulama yatırımlarının tamamlanmasının üretim açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Asnuk, gençlerin ve kadınların desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de konuşmasında deprem sonrası dayanışmanın önemine vurgu yaparak Adıyaman'ın ortak çabayla yeniden ayağa kalkacağını söyledi. Tutdere, siyasi partilerin demokrasinin temel unsurları olduğunu belirterek kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Kongre, parti teşkilatı ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen seçimlerin ardından sona erdi.