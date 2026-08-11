İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Ahmet Türk, kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak bilinen düzenleme ve “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin açıklama yaptı. Türk, partisinin sürecin başından bu yana terör örgütleriyle müzakereye karşı olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğinin terör örgütlerinin talepleri doğrultusunda şekillendirilemeyeceğini söyledi. TBMM gündemindeki düzenlemenin de söz konusu sürecin bir parçası olduğunu savunan Türk, milli egemenlik, üniter devlet yapısı, şehitlerin hatırası ve gazilerin onurunun herhangi bir siyasi müzakerenin konusu yapılamayacağını ifade etti. Türk, İYİ Parti’nin Cumhuriyet, milli egemenlik, hukuk ve Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü konusundaki yaklaşımının değişmeyeceğini belirterek, açıklamasının sonunda “İhanetin zaman aşımı yoktur” dedi.

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından “Terörsüz Türkiye” süreci ve TBMM gündemindeki “Çerçeve Yasa”ya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İl Başkanı Ahmet Türk, partisinin sürecin başlangıcından bu yana terör örgütleriyle herhangi bir müzakereye karşı çıktığını belirterek, “Terörle pazarlık yapılmaz, teröristle müzakere edilmez” ifadelerini kullandı.

Türk, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğinin terör örgütlerinin talepleri üzerinden belirlenemeyeceğini savunarak, sürecin geldiği aşamaya ilişkin görüşlerini paylaştı. “Devlet, terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği, İmralı’dan gönderilen mesajlarla belirlenemez” dedi.

“Terörsüz Türkiye” adıyla yürütülen sürecin kapalı kapılar ardında ilerlediğini ileri süren Türk, TBMM gündemine getirilen “Çerçeve Yasa”nın da bu sürecin bir parçası olduğunu savundu.

İYİ Parti’nin sürecin ilk günlerinden itibaren karşı duruş sergilediğini belirten Türk, tartışmanın yalnızca silah bırakılmasıyla sınırlı olmadığını söyledi.

Türk, “Mesele, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin terör karşısındaki tavrını değiştirme girişimidir. Mesele, silahla ve kanla elde edilemeyenlerin siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır. Mesele, şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır” ifadelerini kullandı.

Sürecin Cumhuriyet’in kuruluş ilkeleri ve üniter devlet yapısı bakımından risk oluşturabileceğini savunan Türk, “Biz buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Türk, partisinin milli egemenlik, üniter devlet yapısı, şehitlerin hatırası ve gazilerin onurunu siyasi müzakere konusu olarak görmediğini belirtti.

“Türkiye Cumhuriyeti pazarlık konusu yapılamaz. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Milli egemenliğimiz üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz” diyen Türk, Türk milletinin geleceğinin terör örgütlerinin talepleri doğrultusunda şekillendirilemeyeceğini söyledi.

“Barış” kavramının terör örgütü mensuplarının siyasi muhatap haline getirilmesine gerekçe yapılamayacağını savunan Türk, “Kimse bize ‘barış’ diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettiremez. Kimse bize ‘Terörsüz Türkiye’ diyerek Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’nin siyasi çizgisinin açık olduğunu belirten Türk, “Biz Türk milletinin tarafındayız. Biz Cumhuriyet’in tarafındayız. Biz milli egemenliğin tarafındayız. Biz hukukun tarafındayız. Biz şehitlerimizin emanetinin, gazilerimizin onurunun ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün tarafındayız” dedi.

Bazı siyasi çevrelerin İmralı’yı muhatap kabul edebileceğini söyleyen Türk, İYİ Parti’nin bu konudaki yaklaşımının değişmeyeceğini ifade ederek, “Terörist, teröristtir. Silah, silahtır. Tehdit, tehdittir. Devlet de devlettir” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun liderliğinde ilk günden bu yana aynı siyasi çizgide olduklarını belirten Türk, teşkilat olarak çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

“Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz değildir. İYİ Parti buradadır. İYİ Parti milletinin yanındadır. İYİ Parti Cumhuriyet’in nöbetindedir” diyen Türk, Cumhuriyet’in ve Türkiye’nin geleceğinin terör örgütlerinin taleplerine teslim edilmeyeceğini ifade etti.

Ahmet Türk, açıklamasını “Milletimizle birlikte bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ve herkes şunu bilsin ki: İhanetin zaman aşımı yoktur” sözleriyle tamamladı.