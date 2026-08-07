Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi'nde yeniden göreve seçilen Av. Selçuk Aslancan ve yönetim kurulu, Adıyaman İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını alarak yeni dönem görevine resmen başladı. Mazbata töreninin ardından yönetim kurulu üyeleri, Zey (İndere) Köyü'nde gerçekleştirilen programda vatandaşlarla bir araya geldi.

Olağan Kongre'de delegelerin güvenoyunu alan Av. Selçuk Aslancan'a mazbatası, Adıyaman İlçe Seçim Kurulu yetkilisi Mehmet Şar tarafından teslim edildi. Böylece MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı'nda yeni dönem resmen başlamış oldu.

Mazbatasını aldıktan sonra açıklamada bulunan Başkan Selçuk Aslancan, kendilerine duyulan güvene layık olmak için çalışmalarını daha büyük bir gayretle sürdüreceklerini söyledi. Kongrede kendisi ve yönetimine destek veren delegelere teşekkür eden Aslancan, seçim sürecinde yanlarında olan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu başta olmak üzere kongreye katılan tüm misafirlere şükranlarını iletti.

Mazbata töreninin ardından Başkan Aslancan ve yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve bölge halkı açısından manevi öneme sahip Zey (İndere) Köyü'ndeki Şeyh Abdurrahman Erzincani'nin ziyaretgâhına geçti.

Burada Cuma namazını ve köyde vefat eden bir vatandaşın cenaze namazını birlikte kılan heyet, daha sonra adak keserek programa katılan vatandaşlara geleneksel ziyaret aşı ikramında bulundu.

MHP Adıyaman Merkez İlçe Yönetimi'nin yeni dönemde teşkilat çalışmalarını yoğun bir programla sürdüreceği belirtildi.