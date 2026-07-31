Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gerger İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi, partililerin ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen kongrede Hasan Kut Aslan, delegelerin oy birliğiyle MHP Gerger İlçe Başkanlığı görevine seçildi.

Kongreye MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, MHP Merkez İlçe Başkanı Selçuk Aslancan, parti teşkilatları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kongrede birlik, beraberlik ve teşkilat dayanışması mesajları öne çıktı.

Kongrede konuşan MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, Milliyetçi Hareket Partisi'nin köklü bir dava hareketi olduğunu belirterek, partinin her zaman devletin ve milletin yanında yer aldığını söyledi. MHP'nin siyaset anlayışının makam odaklı değil, ülke ve millet odaklı olduğunu vurgulayan Önat, Gerger'in ülkücü harekete önemli isimler kazandırdığını ifade etti.

Divan Başkanlığını yürüten MHP Merkez İlçe Başkanı Selçuk Aslancan da Gerger'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Adıyaman genelinde MHP'ye yönelik güçlü bir ilginin oluştuğunu söyledi. Aslancan, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile birlik ve kardeşlik mesajları verdi.

Yapılan seçim sonucunda delegelerin tamamının oyunu alan Hasan Kut Aslan, MHP Gerger İlçe Başkanlığı görevine seçildi. Kongrede partililer, yeni yönetimin ilçedeki teşkilat çalışmalarını güçlendireceğine olan inançlarını dile getirerek Hasan Kut Aslan ve ekibine başarılar diledi.

Kongrenin ardından MHP heyeti, Gerger'e bağlı bazı köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde bölgenin sorunları ve talepleri dinlenirken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Gerger'deki 15. Olağan İlçe Kongresi, yeni yönetimin belirlenmesi ve toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.