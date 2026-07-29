Adıyaman siyasetinde son yılların en dikkat çekici gelişmelerinden biri yaşandı. Besni'de düzenlenen ortak basın toplantısında CHP'nin Besni, Gölbaşı, Tut ve Çelikhan ilçe örgütleri, üç belediye başkanı, çok sayıda il genel ve belediye meclis üyesi, kadın ve gençlik kolları yöneticileri ile partililer Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini açıkladı. Ortak açıklamada, siyasi mücadelelerini bundan sonraki süreçte YENİ Parti çatısı altında sürdürecekleri duyuruldu.

CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Özkan Kılınç tarafından okunan ortak açıklamada, partide son dönemde yaşanan gelişmelerin CHP'nin demokrasi kültürüne, kurumsal hafızasına ve örgüt iradesine ağır zarar verdiği savunuldu.

SEÇİLMİŞ GENEL BAŞKAN VURGUSU

Açıklamada, seçilmiş genel başkanın yargı kararıyla görevden uzaklaştırılması, Genel Merkez'in polis bariyerleri ve güvenlik önlemleriyle çevrilmesi ile örgüt iradesinin yok sayılmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek, bu sürecin parti içi demokrasiye zarar verdiği ifade edildi.

Ekonomik sorunların derinleştiği bir dönemde yaşanan gelişmelerin yalnızca siyasi sonuçlar doğurmadığına dikkat çekilen açıklamada, hukuki belirsizliğin ekonomi, üretim, tarım, sanayi ve toplumsal huzur üzerinde de olumsuz etkiler oluşturduğu kaydedildi. Açıklamada, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu temel unsurun hukuki güvenlik, ekonomik istikrar ve üretim odaklı bir yönetim anlayışı olduğu vurgulandı.

Ortak metinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kişiler üzerinden değil, üyelerinin ve millet iradesinin belirleyici olduğu 102 yıllık bir siyasi gelenek olduğu belirtilerek, bugün gelinen noktada parti içi demokrasinin zedelendiği, hukukun siyasi hesaplaşmaların aracı haline getirildiği ve iktidar yürüyüşünün bilinçli şekilde sekteye uğratıldığı görüşü dile getirildi.

Açıklamada, bu gerekçeler doğrultusunda CHP'den toplu istifa kararı alındığı duyuruldu.

İstifa eden isimler arasında CHP Besni İlçe Başkanı Mustafa Doğan ve yönetimi, CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Özkan Kılınç ve yönetimi, CHP Tut İlçe Başkanı Müjdat Sarıkuş ve yönetimi, CHP Çelikhan İlçe Başkanı İsmail Yeşilyurt ve yönetimi yer aldı.

ÜÇ BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Toplu istifa kararına Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Şambayat Belediye Başkanı Necdet Arıcı ve Köseceli Belediye Başkanı Veysel Korkmaz'ın yanı sıra bu belediyelerin meclis üyelerinin tamamının da katıldığı açıklandı.

Ayrıca Besni, Gölbaşı, Tut ve Çelikhan'daki belde başkanları ve yönetimleri, Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı ve yönetimi, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları ile yönetimleri, Gölbaşı İl Genel Meclis Üyesi Nevzat Kozak, Besni İl Genel Meclis Üyeleri Kazım Yıldırım ile Selahattin Bozkurt, Tut İl Genel Meclis Üyesi Abidin Kesici, Tut Belediye Başkan Adayı Muttalip Gültekin, Besni, Tut ve Harmanlı belediye meclis üyeleri ile CHP'nin önceki dönem Adıyaman İl Başkanları Ali Murat Bilgiç ve Abuzer Tanrıverdi'nin de istifa ederek YENİ Parti çatısı altında siyaset yapma kararı aldığı bildirildi.

Basın açıklamasında, YENİ Parti'nin Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinen, hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, liyakati ve millet iradesini esas alan yeni bir siyasi anlayışı temsil ettiği ifade edilerek, bundan sonraki siyasi mücadelenin aynı inanç ve kararlılıkla YENİ Parti bünyesinde sürdürüleceği kaydedildi.

Açıklama, 'Haksızlıklara ve hukuksuzluklara sessiz kalmamak, millet iradesini savunmak ve demokrasiyi güçlendirmek tüm vatandaşlarımızın asli görevidir' ifadeleriyle sona erdi.

Kaynak : PERRE