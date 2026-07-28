Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda yaptığı konuşmada dijital iletişim, sosyal medya, dezenformasyon ve 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, sosyal medya platformlarının toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekerken, deprem sürecinde yaşanan gelişmeler ve yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ATO Congresium'da gerçekleştirilen programda konuşan Erdoğan, yapay zekâ ve dijital platformların bilgiye erişimi hızlandırmasının yanında düşünme biçimlerini de etkilediğini söyledi.

Sosyal medya mecralarının gündem oluşturmadaki etkisine değinen Erdoğan, bu platformların yalnızca bugünü değil geçmişe ilişkin algıları da etkileyebildiğini ifade etti.

Dezenformasyon Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olgu ile algı arasındaki farkın giderek büyüdüğünü belirterek dezenformasyon ve manipülasyonun bilginin güvenilirliğini zayıflattığını söyledi.

COVID-19 salgını, orman yangınları ve 6 Şubat depremleri sırasında yoğun dezenformasyon faaliyetleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirten Erdoğan, bu süreçte resmî kurumların hedef alındığını ifade etti.

Deprem Sürecine İlişkin Açıklamalar

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen soruşturmalara da değinen Erdoğan, son dönemde ortaya çıkan bilgi ve belgelerin sürece ilişkin gelişmeleri ortaya koyduğunu söyledi.

Erdoğan, deprem sürecini fırsata çevirdiğini öne sürdüğü kişi ve gruplarla ilgili yargı süreçlerinin devam ettiğini belirterek, hukuk çerçevesinde gerekli adımların kararlılıkla atılacağını ifade etti.

Dezenformasyonla Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dezenformasyonla mücadeleyi millî güvenlik meselesi olarak gördüklerini belirterek, yanlış bilginin toplumun birlik ve güven duygusunu zayıflatan önemli bir tehdit olduğunu söyledi.

Konuşmasının sonunda dezenformasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.