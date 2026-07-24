Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çelikhan İlçe Başkanlığı görevine seçilen Abdurrahman Yaylagül, kongrenin ardından mazbatasını alarak resmen görevine başladı. Mazbata töreni sonrası açıklamalarda bulunan Yaylagül, üstlendikleri görevin sorumluluğunun farkında olduklarını belirterek Çelikhan, Adıyaman ve millet için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti. Yeni dönemin başlamasıyla birlikte ilçe teşkilatının saha faaliyetleri ve vatandaş buluşmalarına ağırlık vermesi bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kongrenin ardından mazbatasını teslim alan Abdurrahman Yaylagül, göreve layık görülmesinden dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, teşkilat mensupları ve dava arkadaşlarına teşekkür etti.

Yaylagül açıklamasında, "Milliyetçi Hareket Partisi Çelikhan İlçe Başkanlığı mazbatamızı alarak görevimize resmen başlamış bulunuyoruz. Bu kutlu görevi bizlere layık gören başta Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'e, İl Başkanımız Sayın Ali Önat'a, teşkilatımıza ve dava arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Yaylagül, Çelikhan'da teşkilat faaliyetlerini kararlılıkla devam ettireceklerini söyledi.

Yaylagül, "Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Çelikhan'ımıza, Adıyaman'ımıza ve aziz milletimize hizmet etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız." dedi.

Mazbatasını almasıyla birlikte MHP Çelikhan İlçe Başkanlığı'nda yeni dönem resmen başlarken, Abdurrahman Yaylagül başkanlığındaki ilçe teşkilatının önümüzdeki süreçte saha çalışmaları, teşkilat faaliyetleri ve vatandaş buluşmalarıyla çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.