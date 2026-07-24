Cumhuriyet Halk Partisinden ayrılan Özgür Özel ile birlikte 91 milletvekilinin katılımıyla kurulan YENİ Parti, kuruluş sürecini tamamlayarak Türkiye siyasetindeki yerini aldı. Gün boyunca Ankara'da gerçekleştirilen program kapsamında kuruluş evrakları İçişleri Bakanlığına teslim edildi, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nden Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına yürüyüş düzenlendi ve Anadolu Kulübü'nde yapılan Kurucular Kurulu toplantısında Özgür Özel oy birliğiyle YENİ Parti Genel Başkanı seçildi. Yeni parti, sahip olduğu milletvekili sayısıyla TBMM'nin ikinci büyük siyasi partisi ve ana muhalefet partisi konumuna yükseldi.

Kuruluş süreci, Özgür Özel'in YENİ Parti'nin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisinden ayrılmasıyla başladı. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili de CHP'den ayrılarak YENİ Parti Kurucular Kurulunda yer aldı.

Kuruluş belgeleri, Ankara Milletvekili Murat Emir ile Gül Çiftçi'nin de bulunduğu heyet tarafından İçişleri Bakanlığına teslim edildi. Bakanlıktan kuruluş işlemlerine ilişkin alındı belgesi alınırken, Murat Emir yaptığı açıklamada partinin Lozan Barış Antlaşması'nın 103'üncü yıl dönümünde kurulduğunu belirterek milletin desteğiyle yola çıktıklarını ifade etti.

Başvurunun ardından Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleri Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cuma namazını kıldı. Daha sonra vatandaşların katılımıyla Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına yürüyüş gerçekleştirildi. Bu güzergâhın tercih edilmesinin, Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de Meclisin açılışından önce Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cuma namazı kılıp ardından Birinci Meclis'e geçmesine tarihsel bir gönderme olduğu değerlendirildi.

Birinci Meclis önünde konuşan Özgür Özel, YENİ Parti'nin ilk seçime kadar ana muhalefet görevini üstleneceğini belirterek, hedeflerinin sonraki bütçeleri iktidar olarak hazırlamak olduğunu söyledi. Özel, siyasi yolculuklarını "Yol arkadaşlarımız aziz milletimizdir. Yolumuz iktidar yoludur." sözleriyle ifade etti.

YENİ Parti Kurucular Kurulunun ilk toplantısı, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1926 yılında kurulan Anadolu Kulübü'nde gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan genel başkanlık seçiminde kurul üyelerinin tamamının desteğini alan Özgür Özel, oy birliğiyle YENİ Parti Genel Başkanı seçildi. Ayrıca partinin yönetim organları, TBMM grup yönetimi ve izlenecek siyasi yol haritası da toplantıda ele alındı.

YENİ Parti, 91 milletvekiliyle kurulduğu ilk günde TBMM'nin ikinci büyük siyasi partisi ve ana muhalefet partisi oldu. CHP'nin milletvekili sayısı ise 135'ten 44'e gerileyerek Mecliste beşinci sıraya düştü.

Yeni sandalye dağılımıyla birlikte TBMM Genel Kurulundaki oturma düzeni, komisyonlardaki temsil oranları ve Başkanlık Divanındaki görev dağılımında değişiklik yaşanması bekleniyor. Ana muhalefet partisine ait grup salonu ile TBMM Başkanvekilliği ve İdare Amirliği görevlerinin de YENİ Parti'ye geçmesi öngörülüyor. Parti, Mecliste ikinci büyük siyasi parti konumuna gelmesiyle Anayasa Mahkemesine iptal davası açabilme yetkisini de elde etti.

Böylece Özgür Özel'in CHP'deki 34 yıllık siyasi süreci sona ererken, YENİ Parti çatısı altında yeni siyasi dönem başlamış oldu.

Kaynak : PERRE