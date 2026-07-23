Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Besni İlçe Başkanlığı'nda yeni dönem resmen başladı. İlçe Başkanı Fevzi Öztürk başkanlığında gerçekleştirilen ilk Yönetim ve Yürütme Kurulu Toplantısı'nda görev dağılımı tamamlanırken, yeni dönemde teşkilat bünyesinde görev alacak isimler ve sorumluluk alanları belirlendi. Toplantıda ayrıca teşkilat çalışmalarının daha etkin yürütülmesine yönelik değerlendirmeler de yapıldı.

Yapılan görev dağılımına göre Başkan Vekilliği ve İdari İşler görevlerine Mustafa Çetin ile Bülent Metin getirildi. Teşkilat ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılıklarına İsmail Karaca ile Halil Zeybel, Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılıklarına ise Mustafa Altın, Mehmet Kara ve Ömer Pekin görevlendirildi.

Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılıklarına Sabri Aktaş ve Hüseyin Kalkan, Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılıklarına Kadir Kasap ile Nedim Özbay atandı. Esnaf ve Sanayi İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılıklarını Muhittin Çakır ve Mustafa Yılmaz üstlenirken, Sosyal İşler ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcılıklarına Mahmut Yanar ile Uğur Zengin getirildi.

Belde Sorumlusu Başkan Yardımcılıklarına Mustafa Ceyhan, Gökhan Kösen, Yasin Yalçın ve Emir Kılınç görevlendirilirken, Köylerden Sorumlu Başkan Yardımcılıklarına İsmail Zengel, Mehmet Deveci, Arif Turan ve Dursun Uçar seçildi. Kamu Kurum ve Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılıklarına Nedim Özhan ile Kenan Arslan atanırken, Disiplin Kurulu Başkan Yardımcılıklarına Mehmet Şahin ve Mehmet Nadi Sürücü getirildi. KAÇEP Başkanlığı görevini ise Dilek Metin üstlendi.

Toplantıda yeni dönemde teşkilat çalışmalarının birlik ve beraberlik içerisinde yürütülmesi, sahadaki faaliyetlerin artırılması ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesi konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

MHP Besni İlçe Başkanı Fevzi Öztürk, görev alan tüm teşkilat mensuplarına başarılar dileyerek, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğinde Besni'de kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Görev dağılımının tamamlanmasıyla birlikte MHP Besni İlçe Başkanlığı'nda yeni dönem teşkilat çalışmaları resmen başladı.