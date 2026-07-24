Adıyaman'da şehir içi minibüsü ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi Arzum Kent Caddesi'nde Kadir S. yönetimindeki 02 M 0140 plakalı şehir içi minibüsü ile Mahmut Ö. idaresindeki 31 ALP 806 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mahmut Ö., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.