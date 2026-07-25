Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahta İlçe Teşkilatı, Kahta Millet Bahçesi'nde düzenlenen kahvaltılı basın toplantısıyla yeni yönetim kurulunu kamuoyuna tanıttı. Toplantıda konuşan İlçe Başkanı Haşim Turan, yeni dönemde teşkilat çalışmaları, birlik ve beraberlik anlayışı ile hizmet odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini söyledi. Programa MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, il ve ilçe yöneticileri ile basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan MHP Kahta İlçe Başkanı Haşim Turan, 15. Olağan İlçe Kongresi'nin ardından göreve başladıklarını belirterek, ülkücü hareketin temel değerlerine bağlı şekilde çalışacaklarını ifade etti.

MHP'nin yalnızca bir siyasi parti olmadığını dile getiren Turan, partinin milletin birlik ve beraberliğinin önemli güvencelerinden biri olduğunu belirtti.

Turan, "Bizler ülkemizi ve aziz milletimizi hiçbir karşılık beklemeden seven, vatanını her türlü şahsi menfaatin üzerinde gören bir anlayışın temsilcileriyiz. Bu kutlu davada makamların değil hizmetin, kişilerin değil teşkilatın, bireysel hesapların değil ülkülerin kazanacağına inanıyoruz." dedi.

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu siyasi çizgi doğrultusunda çalışacaklarını belirten Turan, Kahta'da vatandaşlarla güçlü bağlar kurmayı hedeflediklerini ifade ederek, gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.

MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Turan, Kahta İlçe Teşkilatı'nın il yönetimiyle koordinasyon içinde çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Yeni dönemde kapsayıcı ve istişareye önem veren bir teşkilat anlayışı benimsediklerini belirten Turan, tüm dava arkadaşlarının katkısına değer verdiklerini ve Kahta teşkilatını daha güçlü bir yapıya kavuşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Toplantıda konuşan MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat ise yeni yönetimi tebrik ederek görevlerinde başarı diledi. Kongre sürecinin birlik ve beraberlik içerisinde tamamlanmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Önat, teşkilatların partinin en önemli gücü olduğunu ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu "Terörsüz Türkiye" vizyonuna da değinen Önat, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Cumhur İttifakı anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Program, MHP Kahta İlçe Teşkilatı'nın yeni yönetim kurulu üyelerinin tanıtılmasının ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.