Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Arsemia Tarihi Alanı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında tur minibüsü şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 13 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Kahta ilçesinde bulunan Arsemia Tarihi Alanı yakınlarında meydana geldi.

A.İ. idaresindeki 34 KVG 754 plakalı tur minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada minibüste bulunan 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.