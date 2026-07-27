Adıyaman'ın Yeni Mahalle Kemalpaşa Caddesi'nde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Yeni Mahalle Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Miraç T. yönetimindeki 02 ACB 273 plakalı otomobil ile Filiz T. idaresindeki 16 E 9057 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücülerden Miraç T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için inceleme başlattı.