Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Adana'nın Kozan ilçesinde başlayarak İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine yayılan yangının kontrol altına alınması için sürdürülen söndürme çalışmalarına destek amacıyla bölgeye sevk edildi.
Adıyaman Belediyesi, Adana'da etkili olan yangınla mücadele çalışmalarına destek için İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini bölgeye gönderdi.
Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla harekete geçen İtfaiye Müdürlüğü, 1 arazöz ve 3 personelden oluşan ekibi Adana'ya sevk etti.
Gece saatlerinde yangın bölgesine ulaşan Adıyaman Belediyesi itfaiye ekibi, vakit kaybetmeden söndürme çalışmalarına katıldı. Ekipler, yangının yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması amacıyla yürütülen müdahalelerde görev aldı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren sahadaki çalışmalarını sürdüren Adıyaman itfaiyesi, diğer kurumların ekipleriyle koordinasyon içerisinde yangına müdahaleye devam ediyor.