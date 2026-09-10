COP31 Hazırlıkları kapsamında çevre illerden Adıyaman'a gelen Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklar, çocuk hakları ve iklim değişikliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında çevre illerden Adıyaman'a gelen İl Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklar, Adıyaman'da anlamlı bir buluşmaya imza attı.

Farklı altı ilden gelen çocuklar, Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü Mesut Polat ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada çocukların görüş, öneri ve geleceğe ilişkin hayalleri dinlendi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, çocukların karar alma mekanizmalarına katılımının yanı sıra çevre ve iklim değişikliği konularındaki düşüncelerinin önemi ele alındı.

COP31 hazırlıkları kapsamında yürütülen çalışmalarla çocukların iklim değişikliği, çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam ve doğal kaynakların bilinçli kullanımı konularında farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

Türkiye genelinde Çocuk Hakları Komiteleri tarafından COP31 sürecine yönelik çeşitli atölye, farkındalık ve çevre etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Çocukların bu çalışmalara aktif biçimde katılması ve kendi çözüm önerilerini ortaya koyması, iklim politikalarında çocukların sesinin daha fazla duyulmasına katkı sağlıyor.

Adıyaman'daki buluşmada çocukların yalnızca kendileriyle ilgili konularda değil, yaşadıkları çevrenin ve toplumun geleceğine ilişkin konularda da söz sahibi olması gerektiğine dikkat çekildi.

'Çocuklar geleceğe sahip çıkıyor' mesajının öne çıktığı buluşmanın, COP31 sürecinde çocukların iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çalışmalarını güçlendirmesi hedefleniyor. Ayrıca, Adıyaman'a gelen çocuk hakları Komitesi üyeleri Adıyaman'ın tarihi mekanlarını ziyaret etti.