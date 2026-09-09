Adıyaman Belediyesi İştirakler Müdürlüğü, temel gıda ürünlerinin uygun fiyatlarla vatandaşlara sunulması amacıyla yürüttüğü üretim çalışmalarının yaz dönemi verilerini açıkladı.

Halk Ekmek Tesisleri, Organik Yumurta Üretim Merkezi ve Sebze Üretim Merkezi'nde gerçekleştirilen üretim, belediyenin satış noktaları aracılığıyla doğrudan tüketiciye sunuldu.

HALK EKMEK'TEN ÜÇ AYDA 300 BİNİ AŞKIN ÜRÜN

Halk Ekmek Tesisleri'nde Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 150 bin somun ekmek üretildi. Aynı dönemde tam buğday, kepekli ve diyet ekmek çeşitlerinden 94 bin 816 adet, simit ve poğaçadan ise 68 bin 497 adet üretim gerçekleştirildi.

Tesiste ayrıca 221 kilogram kuru pasta hazırlandı. Böylece üç aylık dönemde üretilen unlu mamul sayısı 300 bini aştı.

160 BİN YUMURTA ÜRETİLDİ

Belediyenin Organik Yumurta Üretim Merkezi'nde yaz dönemi boyunca toplam 160 bin yumurta üretildi.

Üretilen yumurtalar, Halk Ekmek büfeleri ve Tanzim Satış Merkezi aracılığıyla uygun fiyatlarla vatandaşlara ulaştırıldı.

BELEDİYENİN TARLASINDAN VATANDAŞIN SOFRASINA

Sebze Üretim Merkezi'nde yürütülen tarımsal çalışmalar kapsamında bin 500 deste nohut, 2 bin deste maydanoz, 2 bin 500 kilogram biber, bin 500 kilogram patlıcan, 750 kilogram domates ve 500 kilogram salatalık hasat edildi.

Belediyeye ait üretim alanlarından elde edilen sebzeler, aracı kullanılmadan satış noktalarına sevk edilerek piyasa koşullarının altında fiyatlarla tüketiciye sunuldu.

TUTDERE: 'SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ ÜRETİMLE GÜÇLENDİRİYORUZ'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sosyal belediyeciliği yalnızca yardım faaliyetlerinden ibaret görmediklerini belirterek şunları söyledi:

'Biz sosyal belediyeciliği, vatandaşımıza yalnızca destek sunmak değil, ihtiyaç duyduğu temel ürünleri uygun koşullarda erişilebilir hâle getirmek olarak görüyoruz. Bunun yolu da üretmekten geçiyor. Ekmeğimizi kendi tesisimizde üretiyor, yumurtamızı kendi üretim merkezimizden temin ediyor, toprağımızı ekip sebzemizi yetiştiriyoruz. Ürettiğimizi de aracısız biçimde hemşehrilerimizin sofrasına ulaştırıyoruz.'

Belediyenin üretim modelini büyütmeye devam edeceklerini ifade eden Tutdere, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Burada ortaya koyduğumuz model çok açık: Belediye üretecek, vatandaşımız uygun fiyatla kaliteli ürüne ulaşacak, aile bütçesinde kalan her kuruş yine vatandaşımızın başka bir ihtiyacına katkı sağlayacak. Adıyaman'ın kaynaklarını yine Adıyaman halkı için değerlendirerek üretimin ve dayanışmanın gücünü büyüteceğiz.'

Kaynak : PERRE