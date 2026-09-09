Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların sağlıklı ve güvenli hizmet almasını sağlamak, tüketici haklarını korumak ve kent düzenini güçlendirmek amacıyla yaz dönemi boyunca denetimlerini sürdürdü.

Ekipler; Haziran ayında 688, Temmuz ayında 754 ve Ağustos ayında 966 olmak üzere üç ayda toplam 2 bin 408 iş yerini denetledi.

GIDA İŞLETMELERİNE YOĞUN DENETİM

Denetimlerde özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere ağırlık verildi. Üç aylık dönemde 427 market ve gıda işletmesi, 421 fırın, 419 lokanta, 247 pastane ve tatlı salonu ile 247 et ve et ürünleri işletmesi denetlendi.

Ekipler ayrıca 143 kuaför, 95 otopark ve oto yıkama işletmesi ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerinde kontroller gerçekleştirdi.

Denetimlerde işletmelerin ilgili mevzuata ve belediye kurallarına uygunluğu incelenirken, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir hizmet alabilmesi için tespit edilen eksikliklere yönelik gerekli işlemler yapıldı.

KENT DÜZENİNE AYKIRI FİİLLERE 186 İDARİ İŞLEM

İş yeri denetimlerinin yanı sıra kamusal alanların düzenli ve güvenli kullanımına yönelik çalışmalar da sürdürüldü.

Zabıta ekipleri tarafından çevre kirliliği nedeniyle 81, kaldırım işgali nedeniyle 53, dilencilik nedeniyle 32 ve vatandaşları rahatsız eden davranışlar nedeniyle 20 olmak üzere toplam 186 idari yaptırım tutanağı düzenlendi.

153 ZABITA HATTI'NA BİN 706 BAŞVURU

Vatandaşların talep, öneri ve şikâyetlerini ilettiği 153 Zabıta Hattı'na Haziran ayında 532, Temmuz ayında 576 ve Ağustos ayında 598 olmak üzere toplam bin 706 başvuru yapıldı.

Kayıt altına alınan başvurular zabıta ekipleri tarafından değerlendirilerek konularına göre ilgili birimlere yönlendirildi.

TUTDERE: 'ÖNCELİĞİMİZ CEZA DEĞİL, KURALLARIN HERKES İÇİN İŞLEMESİ'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, denetimlerin temel amacının ceza uygulamak olmadığını belirterek şunları söyledi:

'Yaz dönemi boyunca 2 bin 408 iş yerinde gerçekleştirilen denetimler, zabıta teşkilatımızın kent yaşamının birçok alanında üstlendiği sorumluluğun önemli bir göstergesidir. Bizim için denetimin temel amacı ceza yazmak değil; halk sağlığını ve tüketici haklarını korumak, kurallara uygun çalışan esnafımızın hakkını gözetmek ve kentte ortak bir düzen oluşturmaktır.

Esnafımızla karşı karşıya değil, aynı sorumluluğun paydaşları olarak hareket ediyoruz. Kurallara uyan, hemşehrilerimize sağlıklı ve güvenilir hizmet sunan bütün esnafımızın yanındayız. Bununla birlikte vatandaşlarımızın haklarını ve kamusal alanlarımızdaki düzeni koruma sorumluluğumuzu da kararlılıkla yerine getiriyoruz.

Hemşehrilerimizin 153 Zabıta Hattı üzerinden ilettiği her talep ve bildirimi önemsiyor, kentimizin hizmet kalitesini ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla değerlendiriyoruz.'

Kaynak : PERRE