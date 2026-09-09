Adıyaman Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında kendi tesis ve üretim alanlarında ürettiği temel gıda ürünlerini uygun fiyatlarla vatandaşlara ulaştırıyor.

Belediyeye bağlı Halk Ekmek Tesisleri, Organik Yumurta Üretim Merkezi ve Sebze Üretim Merkezi'nde 1 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında yoğun üretim gerçekleştirildi. Bu dönemde Halk Ekmek Tesisleri'nde 150 bin somun ekmek, 94 bin 816 farklı ekmek çeşidi, 68 bin 497 simit ve poğaça ile 221 kilogram kuru pasta üretildi. Organik Yumurta Üretim Merkezi'nde ise 160 bin yumurta elde edildi. Sebze Üretim Merkezi'nde de 2 bin deste maydanoz, 1 bin 500 deste nohut ile 2 bin 500 kilogram biber, 1 bin 500 kilogram patlıcan, 750 kilogram domates ve 500 kilogram salatalık hasat edildi. Ürünler, Halk Ekmek büfeleri ve Tanzim Satış Merkezi aracılığıyla piyasa şartlarının altında fiyatlarla vatandaşların satışına sunuldu.

Biz sosyal belediyeciliği, vatandaşımıza yalnızca destek sunmak değil, ihtiyaç duyduğu temel ürünleri uygun şartlarda erişilebilir hale getirmek olarak gördüklerini ifade eden Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Bunun yolu da üretmekten geçiyor. Ekmeğimizi kendi tesisimizde üretiyor, yumurtamızı kendi üretim merkezimizden temin ediyor, toprağımızı ekip sebzemizi yetiştiriyoruz. Ürettiğimizi de aracısız biçimde hemşehrilerimizin sofrasına ulaştırıyoruz. Burada ortaya koyduğumuz model çok açık. Belediye üretecek, vatandaşımız uygun fiyatla kaliteli ürüne ulaşacak, aile bütçesinde kalan her kuruş yine vatandaşımızın başka bir ihtiyacına katkı sağlayacak. Adıyaman'ın kaynaklarını yine Adıyaman halkı için değerlendirerek üretimin ve dayanışmanın gücünü büyüteceğiz' diye konuştu.