Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, üzüm bağcılığının tanıtılması, yöresel üretimin desteklenmesi ve yüzyıllardır sürdürülen 'Kerge' kültürünün gelecek nesillere aktarılması amacıyla Bağ Bozumu Festivali düzenlendi.

Kahta Belediyesi tarafından Mülk köyünde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen festival, bağ bozumu döneminin geleneksel atmosferini yeniden yaşattı. Bağlardan özenle toplanan üzümler, vatandaşların katılımıyla geleneksel yöntemlerle işlenerek pekmez, pestil, üzüm sucuğu ve çeşitli yöresel ürünlere dönüştürüldü.

Festivalde konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ilçede yaklaşık 16 bin dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapıldığını belirterek, Kerge kültürünün yalnızca bir tarımsal dönem değil, aynı zamanda önemli bir sosyal ve kültürel miras olduğunu söyledi.

Kerge'nin kış hazırlıklarının yapıldığı özel bir dönem olduğunu ifade eden Hallaç, 'Şimdi Kerge zamanı diyoruz. Bugün Kerge Festivali'ndeyiz. Kerge aslında bir zaman diliminin adıdır. Üzümlerin, sebzelerin toplandığı, kurutmalıkların, salçanın ve bulgurun hazırlandığı, kış hazırlıklarının yapıldığı bir dönemdir. Çoğunlukla bağlarda gerçekleştirilir. Bütün ev halkı bağlarda toplanır ve yaklaşık iki hafta boyunca kış hazırlıkları yapılır' dedi.

Kerge döneminin imece kültürünün en yoğun yaşandığı zamanlardan biri olduğunu vurgulayan Hallaç, 'Kerge demek aslında birlik zamanıdır, bereket zamanıdır. Köylülerin imece usulü birbirlerine yardım ettiği, üretimin ve dayanışmanın en yoğun olduğu dönemlerden biridir. Biz de bu kültürel birikimi çocuklarımızla geleceğe taşımak amacıyla bu festivali düzenliyoruz. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdik. İnşallah üçüncüsünü de daha kapsamlı ve daha derin bir kültürel faaliyet olarak düzenlemeyi hedefliyoruz' diye konuştu.

Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal ise Kerge kültürünün ilçenin köklü tarım ve sosyal yaşamının önemli bir parçası olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin geleneklerin yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kahta'da önemli bir üretim potansiyeline sahip olan üzüm bağlarının ilçenin tarımsal ve kültürel kimliğinde önemli bir yere sahip olduğu belirtildi. Festivalle birlikte hem yöresel üzüm çeşitlerinin ve bunlardan elde edilen ürünlerin tanıtılması hem de geleneksel üretim yöntemlerinin yeni nesillere aktarılması amaçlandı.

Festival alanında vatandaşlara yöresel ürünler ikram edilirken, müzik dinletileriyle de katılımcılara keyifli anlar yaşatıldı. Programa, Vali Yardımcısı Bilal Göksun, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, il genel meclisi üyeleri, kurum müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival, yöresel ürünlerin tanıtılması ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.