Olay, Kahta ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre park halinde bulunan ve sürücüsünün araçta olmadığı öğrenilen otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle hareket etmeye başladı.

Kısa süre ilerleyen araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir iş yerine girdi. Olayda araçta ve iş yerinde maddi hasar oluştu.

EL FRENİNİN ÇEKİLMEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Aracın el freninin çekilmemesi nedeniyle hareket ettiği öne sürülürken olayın kesin nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirleneceği bildirildi.

Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak : PERRE