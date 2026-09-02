Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, beden işçisi (temizlik) meslek kolunda altı ay süreyle istihdam edilecek katılımcıları belirlemek amacıyla noter kurası çekildi.

337747 numaralı Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında düzenlenen kura çekimi, 2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Noter huzurundaki kura çekimine Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ile Şube Müdürü Mehmet Turan da katıldı.

166 KATILIMCI KURAYLA BELİRLENDİ

Gerçekleştirilen noter kurası sonucunda, TYP kapsamında görev almaya hak kazanan 166 katılımcı belirlendi.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, programın istihdam edilecek vatandaşlar ve eğitim camiası için hayırlı olmasını dileyerek, kurada adı çıkan katılımcılara görevlerinde başarılar diledi.

EVRAK TESLİMİ İÇİN SON TARİH 8 EYLÜL

Kurada adı çıkan katılımcıların işe giriş işlemlerinin tamamlanabilmesi için istenen belgeleri 3 Eylül ile 8 Eylül 2026 tarihleri arasında Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşçi Birimine elden teslim etmeleri gerekiyor.

Belirtilen tarihler arasında evraklarını teslim etmeyen katılımcıların işlemleriyle ilgili olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

Kaynak : PERRE