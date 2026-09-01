Kahta'nın sevilen simalarından Abdurrahman Kaya, geçirdiği trafik kazasının ardından yaşamını yitirdi.

Saflığı, güler yüzü, kendine özgü sempatik tavırları ve kimseyi incitmeyen kişiliğiyle tanınan 'Mıstık'ın vefatı, ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

HASAN KAYA ACI HABERİ DUYURDU

Kahta Gerçek Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Haber Müdürü Hasan Kaya, ağabeyinin vefatını sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

'İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şüphesiz biz Allah'tan geldik ve yine O'na döneceğiz. Abim Abdurrahman Kaya vefat etmiştir. Cenaze namazı, öğle namazını müteakiben Hacı Hamit Camii'nde kılınacaktır. Cenazesi Musa Peygamber Mezarlığı'na defnedilecektir. Taziye yeri Halilye Taziye Evi'dir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.'

KAHTA'NIN BİR TEBESSÜMÜ EKSİLDİ

Abdurrahman Kaya'nın vefatının ardından yapılan paylaşımlarda, ilçelerin yalnızca binalardan, caddelerden ve meydanlardan oluşmadığı; bir şehre ruhunu, samimiyetini ve neşesini kazandıran insanların bulunduğu vurgulandı.

Halk arasında 'Mıstık' adıyla tanınan Kaya'nın, Kahta'da hemen herkesin gönlünde ayrı bir yere sahip olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

'Mıstık, bu topraklarda yaşayan her Kahtalının gönlünde ayrı bir yere sahipti. Saflığı, kimseyi incitmeyen zararsız yapısı, kendine özgü sempatik tavırları ve insanın ruhuna dokunan tebessümüyle sokaklarımızın neşesiydi. Ona baktığımızda dünyalık telaşların ötesinde, hesapsız ve karşılıksız bir samimiyet görürdük. Kahta'da istisnasız herkesin sevgisini kazanabilmek, bu dünyada az insana nasip olacak en büyük makamlardan biridir.'

MERHUM GAZETECİ AHMET KAYA'NIN EMANETİYDİ

Abdurrahman Kaya'nın, ilkeli duruşu, dürüstlüğü ve tarafsız haberciliğiyle Kahta basınına uzun yıllar hizmet eden merhum gazeteci Ahmet Kaya'nın evladı olduğu hatırlatıldı.

Ahmet Kaya'nın mütevazı kişiliğinin ve toplumun güvenini kazanan karakterinin ailesine de yansıdığı belirtilen mesajda, 'Bugün hem Ahmet ağabeyin hatırasına dua ediyor hem de Mıstık'ın zamansız gidişinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şimdi Kahta'nın bir caddesi, bir tebessümü eksik' denildi.

Kaynak : PERRE