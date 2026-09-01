Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan, 2026-2027 Adli Yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, adaletin yalnızca mahkemelerin, savcıların ve avukatların varlığıyla değil, yurttaşların hukuka duyduğu güvenle anlam kazandığını belirtti.

Yeni adli yılın yalnızca takvimde yeni bir dönemin başlangıcı olmadığını ifade eden Doğan, Türkiye'nin en önemli meselelerinden birinin yargıya duyulan güvenin yeniden ve güçlü biçimde tesis edilmesi olduğunu kaydetti.

Doğan, adaletin temel unsurlarının yargının bağımsız ve tarafsız olması, yurttaşın hakkını ararken kendisini güvende hissetmesi ve hukukun üstünlüğünün sağlanması olduğunu belirterek, 'Yargı bağımsızlığı bir ayrıcalık değil, toplumun tamamının güvencesidir. Çünkü bağımsız olmayan bir yargının karşısında vatandaşın hakkı da, özgürlüğü de, mülkiyeti de güvencesizdir' ifadelerini kullandı.

Yargı sisteminde yaşanan gecikmelere de dikkat çeken Doğan, yıllarca süren davalar, sonuçlanmayan soruşturmalar ve uzun tutukluluk sürelerinin adalet duygusunu ve hukuka olan güveni zedelediğini belirtti.

Doğan, geciken adaletin yalnızca gecikmiş bir karar anlamına gelmediğini ifade ederek, bunun kimi zaman bireyin özgürlüğünden çalınan zaman, kimi zaman ise ailelerin yıllarca taşıdığı belirsizlik anlamına geldiğini söyledi.

Etkin, hızlı, bağımsız ve tarafsız bir yargının artık ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Doğan, avukatların da yeni adli yıla önemli sorunlarla girdiğini belirtti.

Avukatların ekonomik ve mesleki açıdan güçsüz bırakıldığı, avukatlara yönelik şiddetin arttığı ve CMK ile adli yardım hizmetlerinin sürdürülebilir olmaktan çıktığı bir ortamda adil yargılanma hakkının eksiksiz biçimde gerçekleştirilemeyeceğini kaydeden Doğan, 'Avukatın hakkını savunmak, yurttaşın savunma hakkını savunmaktır' dedi.

Doğan, Adıyaman Barosu olarak mesleğin onurunu, bağımsızlığını ve özgürlüğünü korumaya devam edeceklerini ifade etti.

Adıyaman özelinde adalet meselesinin daha derin bir anlam taşıdığını belirten Doğan, 6 Şubat depremlerinin ardından kentin yeniden kurulma mücadelesinin sürdüğünü hatırlattı.

Depremin yalnızca binaları yıkmadığını, insanların yaşamlarını, mülkiyet ilişkilerini, ekonomik düzenlerini ve geleceğe yönelik güvenlerini de sarstığını belirten Doğan, deprem sonrası süreçte adalete erişimin yurttaşların temel ihtiyaçlarından biri haline geldiğini söyledi.

Doğan, hak sahipliği, mülkiyet uyuşmazlıkları, yeniden inşa süreçleri ve tazminat talepleri gibi birçok alanda hukuki sorunların bulunduğuna dikkat çekerek, 'Yıkılan yalnızca binalar değildir. Hukuka duyulan güven de yeniden inşa edilmelidir' ifadelerini kullandı.

Adıyaman Barosu olarak yeni adli yılda hukukun üstünlüğü, insan hakları, yargı bağımsızlığı ve savunma hakkından vazgeçmeyeceklerini belirten Doğan, 'Bizim tarafımız bellidir: Hak, hukuk, adalet ve insan hakları' dedi.

Doğan, 2026-2027 Adli Yılı'nın yargı bağımsızlığının güçlendiği, savunmanın özgür olduğu ve yurttaşların adalete güven duyduğu bir dönem olması temennisinde bulunarak, yeni adli yılın yargı camiasına, avukatlara ve yurttaşlara adalet getirmesini diledi.