Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu Tecirli köyü kavşağında, Özgür Özerbey idaresindeki 02 AGB 450 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 27 AEN 563 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ,Özbey yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.