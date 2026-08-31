Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Besni İlçe Jandarma Komutanlığı, Zafer Haftası kapsamında askerlik hayali kuran özel bireylere yönelik program düzenledi.

Programa Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün Evde Bakım Hizmeti'nden yararlanan üç özel birey katıldı.

ASKER KINASI YAKILDI

Temsili askerlik programı öncesinde Türk askerlik gelenekleri arasında yer alan kına merasimi gerçekleştirildi.

Duygusal anların yaşandığı programda temsili askerlik yapacak üç katılımcıya asker kınası yakıldı.

JANDARMA KOMUTANLIĞINI GEZDİLER

Kına programının ardından Besni İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden katılımcılar, hizmet binasını gezerek jandarma teşkilatının yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Jandarma personelinin eşlik ettiği ziyarette katılımcılar, askeri ortamı yakından tanıma fırsatı buldu.

ASKERİ ÜNİFORMA GİYEREK TÖRENE KATILDILAR

Program kapsamında düzenlenen askeri törende üniforma giyen üç özel birey, temsili askerlik görevini yerine getirerek uzun süredir kurdukları hayale kavuştu.

Katılımcılar için özel olarak hazırlanan program, kendilerine ve ailelerine unutulmaz anlar yaşattı.

TOPLUMSAL KATILIM VE FARKINDALIK HEDEFLENDİ

Etkinlikle özel bireylerin toplumsal hayata daha aktif katılmalarının desteklenmesi, sosyal çevreyle bütünleşmelerinin güçlendirilmesi ve engellilik konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amaçlandı.

Zafer Haftası kapsamında gerçekleştirilen program, temsili törenin ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE