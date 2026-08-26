Belediye Başkanı Reşit Alkan, sabah saatlerinde çarşı esnafını ziyaret etti. Ziyaret sırasında esnaflarla sohbet eden Başkan Alkan, hem vatandaşların taleplerini dinledi hem de iş yerlerinde bereketli kazançlar diledi.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, 'Bu sabah çarşı esnafımızı ziyaret ederek hem gönüllerine misafir olduk hem de hayırlı işler, bereketli kazançlar dileklerimizi ilettik. Emeğiyle, alın teriyle şehrimizin ekonomisine ve sosyal hayatına değer katan tüm esnaf kardeşlerimize bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. Rabbim işlerini kolay, kazançlarını bereketli, sofralarını huzurlu eylesin' ifadelerini kullandı.

Başkan Alkan'ın esnaf ziyaretlerinin, yerel yönetim ile vatandaş arasındaki iletişimi güçlendirdiği ve ilçedeki ekonomik hayatın canlı tutulmasına katkı sağladığı belirtildi. Belediye yetkilileri, bu tür ziyaretlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini ve esnafın görüşlerinin belediye çalışmalarına yön vereceğini kaydetti.

Kaynak : PERRE