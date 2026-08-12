Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki katlı evin balkonundan düşen 6 yaşındaki Zeynep E. ağır yaralandı. Eski Köy’de meydana gelen olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük kız, önce Besni Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradaki müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Zeynep E., tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre 6 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

6 Yaşındaki Zeynep Balkondan Düştü

Olay, Besni ilçesine bağlı Eski Köy’de meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, iki katlı evlerinde bulunan 6 yaşındaki Zeynep E. balkondan düştü. Yüksekten düşme sonucu ağır yaralanan çocuk için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Önce Besni'ye Ardından Adıyaman'a Sevk Edildi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zeynep E.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı çocuk daha sonra Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Zeynep E., tedaviye alındı.

6 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.